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    高溫悶熱 宜蘭傳國小廚工熱暈

    宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，有廚工因工作環境高溫悶熱、通風不良，導致推餐車時熱暈。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣中山國小、宜蘭國小共用中央廚房，有廚工因工作環境高溫悶熱、通風不良，導致推餐車時熱暈。（記者王峻祺攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣中山及宜蘭國小共用中央廚房，負責二校學童每天一一五○份餐食，十日上午八點多，有廚工因高溫悶熱、通風不良，推餐車時熱暈，現場僅六台抽風機，另外二台年久失修未更換，基層直指在超過卅四度高溫環境下工作，真讓人吃不消。校方及團膳業者接獲反映後配置新電扇。

    宜蘭中山及宜蘭國小連同團膳業者合計十名廚工，其中一人在十日早上熱暈，嚇壞所有人，基層抱怨中央廚房僅裝設抽風機，導致室內密閉氣溫上升，有二台通風用電扇壞掉，遲遲沒修繕。

    基層指出，部分學校中央廚房裝有空調或冷氣、防塵扇，工作環境相對友善，盼宜蘭中山及宜蘭國小的中央廚房也能跟進，避免再有廚工中暑暈倒。

    黃姓團膳業者說，承包二校團膳業務後，曾建議校方建置配膳室，但礙於建築法規限制作罷，至於未來是否增設空調？會再跟學校討論。

    中山國小校長劉文勝說，已在中央廚房新增三台直立式電扇，日後會加強內部聯繫，改善廚工工作環境，至於裝設空調因涉及法令，將與縣府教育處溝通評估。縣府教育處表示，針對二校廚房環境及廚工反映通風不良，請校方設法解決，改善工作環境。

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