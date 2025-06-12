《彰化》長幼共融 彰化秀水、鹿鳴建長日照大樓

鹿鳴日照中心預定地，原為重劃區抵費地，已完成地目變更。 （凃淑媚提供）

2025/06/12 05:30

秀水衛生所暨長照衛福大樓動工 鹿鳴日照中心明年動土

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府為實現「一國中學區，一日照中心」目標，預計今年底鹿港區綜合大樓將完工啟用。此外，秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程昨天動工，預計明年底完工；鹿鳴日照中心將於明年動工，完成「福鹿秀」地區最後的長幼共融拼圖。

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鹿港區綜合大樓 將完工啟用

秀水鄉衛生所原址就在鄉公所旁邊、秀水國小對面，如今拆除舊衛生所，並整合後方鄉公所的土地，以一百五十坪基地來興建全新的衛生所與長照大樓，將興建地上五層、地下一層的建物，地上一、二樓為「衛生所跟不老健身房」、三樓「托嬰中心及社區心理衛生中心」、四樓「日照中心」、五樓提供「老人健康促進空間」，地下一樓為停車場方便停車，工程總經費二億二千萬元。

秀水長照大樓 有托嬰中心

縣長王惠美表示，秀水長照大樓預計明年底完工，其中，托嬰中心在二歲以前則是完全免費不收錢，採取日照、托嬰共融的方式，讓長輩來上日照，嬰幼兒來托育，年輕人可以安心成家，安心上班。秀水鄉長林英嘉表示，長照大樓讓鄉內長者可以獲得更好的照顧，家有幼兒的父母更期待托嬰中心的成立。

鹿鳴日照中心 設老人健康促進空間

在秀水長照大樓工程動工下，鹿港區所包括的鹿港、福興、秀水等俗稱「福鹿秀」三鄉鎮，就剩下鹿鳴國中學區還沒有日照中心。縣議員凃淑媚表示，鹿鳴日照中心預計明年動工，預定地在鹿港鎮頭崙里鹿鳴段，為重劃區的抵費地，基地面積有四二八坪，計畫興建三樓，一樓是托嬰中心，二樓是日照中心，三樓是老人健康促進空間。

而位於福興鄉中正路的鹿港區綜合行政大樓預計今年底完工，佔地面積約六百坪，原為福興鄉橋興街、橋和街的停九用地，靠近中正路的黃昏市場，就在中正路停八用地的正後方，停九用地後來變更為機關用地，將興建地上五層全新的綜合大樓，容納分駐所、戶政所，以及兼具日照托嬰功能。

彰化縣秀水鄉衛生所暨長照大樓新建工程動工了，預計明年底完工。 （彰化縣府提供）

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