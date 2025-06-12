《南投》敬老金推匯款 南投竹山破9成居冠

重陽敬老禮金發放，竹山鎮改成匯款破9成居冠，可避免老人家長時間排隊等候。（記者劉濱銓攝）

2025/06/12 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣各鄉鎮重陽節敬老禮金發放，公所近來陸續辦理造冊事宜，其中竹山鎮公所積極推動禮金匯款，匯款比率已破九成，在四大鄉鎮市居冠，人口最多的草屯鎮，則匯款率不到一成「墊底」，至於埔里鎮、南投市則分別有廿五％、十二％，各公所落差頗大。

竹山鎮公所表示，前年發放重陽禮金因遇到颱風多次攪局，導致禮金發放一延再延，加上發放現金禮金時，老人家都得到場排隊等候，忍受風吹日曬，為方便老人家領禮金，並確保里長發放禮金的安全，才積極推動禮金匯款轉帳。

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竹山鎮符合敬老禮金人口為一．二萬人，去年初改成匯款僅二千多人，但後來透過抽獎活動，以及里長、里幹事積極推廣，並協助老人家改成匯款轉帳，目前竹山改成禮金匯款已達一．一萬人，比率破九成。

匯款率墊底的草屯鎮公所表示，敬老禮金發放人口為一．九萬人，但改成匯款僅一千多人，主要係因老人家認為重陽節是過節的日子，傳統上拿到紅包現金才有節慶氛圍，考量長輩習慣，才沒有積極推廣，只要民眾有需要，公所都能受理改成禮金匯款。

匯款率廿五％的埔里鎮公所則說，鎮上敬老禮金人口為一．六萬人，改成匯款約四千多人，近年積極在各個活動場合或社區集會加強宣傳，讓老人家不用辛苦排隊，也能保障里長發現金禮金的安全。

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