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    《南投》投縣國中小甄選教師141人 到考率64.33％

    南投縣國中小及國小附幼教師甄選初試上週六剛考完，報名人數和到考率減少。（南投縣府提供）

    南投縣國中小及國小附幼教師甄選初試上週六剛考完，報名人數和到考率減少。（南投縣府提供）

    2025/06/12 05:30

    代理老師缺額523名 將開偏鄉師資培訓班

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕教師不再是鐵飯碗？南投縣國中小教師甄試報考人數減少，縣府教育處指出，今年國小、國小附幼共甄選一一六名教師，逾十年未開缺的國中教師則有廿五個名額，總到考率六四．三三％，而代理老師缺額仍高，合計達五二三名，為協助代理老師今年將開偏鄉師資培訓班，協助偏鄉代理老師取得師資學分，將來可參加正式教師甄選。

    縣議員黃春麟昨在縣政總質詢時，關注偏鄉教育問題，希望在中央祭出久任獎金之外，也能有其他補貼措施，穩定偏鄉的師資。

    逾10年未開缺 國中教師25個名額

    南投縣府教育處長王淑玲昨在議會表示，縣內這兩年教師甄試報名人數都在減少中，七日舉行的全縣國中、小和國小附幼教師聯合甄選初試，全部開缺一四一名，共七九九人報名，但總到考率六四．三三％，其中國中教師已逾十年未開缺，今年有廿五個教師名額，二二○人報名，但該項甄選到考率也只有六三．一八％，並未高出總到考率。

    王淑玲指出，正式教師甄選報考者減少，但代理教師缺額仍很高，國小代理教師缺額有四二九名，國中代理教師則為九十四人，合計有五二三名缺額，未來偏鄉小校甄選代理教師想必會更不輕鬆。

    培訓班50個名額 修畢可參加甄試

    王淑玲說，縣府希望能穩定偏鄉學校的師資，今年起將努力輔導偏鄉代理教師修滿師資學分，今年率先全國，將與國立台中教育大學合作開設偏鄉師資培訓班，有五十個名額，用一．五學年或二個學年就能修畢教育學程的學分，將來即可參加教師甄試，縣府希望可增加代理老師留在偏鄉服務的誘因。

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