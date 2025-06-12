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    小琉球電網更新 可望暑假前完工

    台電公司於小琉球進行電力改壓工程。（徐富癸辦公室提供）

    台電公司於小琉球進行電力改壓工程。（徐富癸辦公室提供）

    2025/06/12 05:30

    台電進行電壓改壓、電纜地下化工程 現正採取分區停電施工

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球觀光業發展迅速，用電量激增，夏季尖峰易發生跳電，去年更出現無預警全島大停電，對當地居民及遊客造成不便，為解決島上電力問題，台電進行電壓改壓、電纜地下化工程，目前正採取分區停電施工中，可望在暑假旅遊旺季前完成，確保全島供電無虞。

    去年大停電 縣府、經濟部促檢討

    去年六月十五日全島無預警大停電，台電事後調查發現，瞬間功率高達一二四七五KW（千瓦），因超過上限自動開啟保護裝置，導致停電約一個小時，造成島上民眾極度不便，引起縣府及經濟部的重視，要求台電徹底檢討，台電為此進行琉球鄉電網更新工程，增加全島供電量。

    台電公司表示，為讓電壓改善工程順利進行，本週二、三、四共三天全島將分區停電，停電時間為每日上午八點到下午五點，完工後即新增兩回的二二．八KV電纜，供電量為原有的兩倍；此外，由於小琉球遇颱風侵襲幾無屏障，島上電線桿容易傾倒或遭樹葉樹枝接觸造成電力短路，因此本次工程還包括電纜地下化項目。

    斥資4.2億 電力設施將全面升級

    據統計，小琉球旅宿用電尖峰集中在晚間，因為島上到了晚間七、八點，幾乎所有的遊客都回到民宿開冷氣，用電量激增，夜間供電需求比本島來得更急更快，去年發生全島大停電後，台電特別在島上部署六部大型發電機，因應突如其來的用電尖峰。

    縣議員王薇茗指出，為了琉球鄉能穩定供電，相信鄉民都能體諒短暫的分區停電，台電選在遊客人數比較少的期間施工，島上部份業者乾脆公休因應，為旺季來臨前儲備能量，台電每天派出上百位工班揮汗趕工，烈日當頭，格外辛苦。

    立委徐富癸說，經台電全面盤點琉球鄉電力結構及備妥備援機制後，決定斥資四．二億元進行全島電纜地下化及改壓工程，完工後小琉球的電力設施將全面升級，為島上居民和遊客帶來更穩定安全的用電品質。

    小琉球人潮爆量，近年用電量是屢創新高。（記者陳彥廷攝）

    小琉球人潮爆量，近年用電量是屢創新高。（記者陳彥廷攝）

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