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    台東關山警分局待勤室 重建動土

    台東縣警局關山警分局待勤室昨動工，未來警員不必再擔心居住問題。（警方提供）

    台東縣警局關山警分局待勤室昨動工，未來警員不必再擔心居住問題。（警方提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕為提供員警更完善的勤餘休憩及待勤整備處所，台東縣警察局近年推動各警分局待勤室建設，繼大武、成功及台東警分局待勤室陸續完成後，關山警分局待勤室也於昨日動工，預計明年完工。

    關山分局女警住在日治時代建造的木造房中，風雨驟來，房子「就像會呼吸」一般，透風又漏雨，男警雖住在水泥建物中，卻也屋齡超過三十年，老舊且問題不少，年輕外地警員寧可在外租屋。

    完工後 可容納56名員警使用

    警方表示，關山分局原有宿舍均屬木造建築，多數已老舊毀損，光修繕所費即超過全新水泥建物成本許多，原有宿舍已不敷目前警勤業務使用需求，加上女警比例逐年攀升，評估後採拆除重建，興建十四間男、女待勤室，工程經費四千八百五十一萬元。未來建築完成後，除可容納五十六名員警待勤使用，並設置廚房餐廳及健身空間。

    縣長饒慶鈴在開工動土奠基典禮時表示，縣府長期關注警察基層執勤環境的改善，近年，隨著警力編制員額逐漸補實，原有宿舍及待勤處所已不敷使用；加上台東地區連年遭受風災地震侵襲，造成舊有宿舍及廳舍損壞待修。因此，縣警察局在去年提出興建需求，縣府對此項計畫全力支持。

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