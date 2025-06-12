新北社局、衛局社工荒 侯友宜：提供福利留才

2025/06/12 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕國內生育率逐年下降，新北市議員黃淑君昨日在市政總質詢時表示，新北家庭暴力案中的「兒少保護」通報量，去年一年或近五年的總量都創新高，代表民眾已建立通報意識，但也反映出新北社工缺額困境，衛生局、社會局社工缺額二○七人，亟待改進。市長侯友宜表示，希望透過久任獎金等福利留才。

黃淑君說，新北市社會局第一線社工缺額史上最高，總計一六六人，新北市審計處去年決算報告揭露，衛生局心理衛生社工缺額四十一人，也是史上最高，進用率卻是史上最低的卅．五一％。

請繼續往下閱讀...

侯友宜回應，新北市人口多、幅員遼闊，社工留才不易，截至今年四月底，正式社工人力缺額廿四名，非正式編制社工人員缺額一四二名，已再進用卅二名；社工薪資屬全國一致，市府盼通過福利留才，包括提供久任獎金、研擬提供租金補助等。

黃淑君也批評，行政院會五月通過「兒童托育服務法草案」，未來托育人員若涉有身心虐待、或情節重大的不當對待等行為，除罰款，也可公布行為人姓名及托育機構名稱，然板橋區某托嬰中心曾發生女嬰死亡案，該機構負責人疑似另起爐灶，要求市府應主動全面清查。

侯友宜表示，若有違反法令，將請相關單位從嚴處置。社會局長李美珍說，將依「兒童及少年福利與權益保障法」調查處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法