新北3國小籃、壘球奪6冠 獲頒40萬培訓金

新北市永平國小女子籃球隊參加「2025全國小學籃球錦標賽」及「113學年度國民小學籃球聯賽」，分別摘下后冠。（記者賴筱桐攝）

2025/06/12 05:30

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕新北市培育體育重點學校，新店區安坑國小男子籃球隊、永和區永平國小女子籃球隊與五股區德音國小女子壘球隊參加全國大賽，奪得六座冠軍獎盃，新北市長侯友宜昨天頒發每校四十萬元培訓金，鼓勵小將們勇敢逐夢、再創佳績。

體育局長洪玉玲指出，安坑國小男籃隊與永平國小女籃隊，各在「二○二五全國小學籃球錦標賽」及「一一三學年度國民小學籃球聯賽」，接連摘下王座與后冠，締造雙料冠軍；德音國小女壘隊在「一一三學年度中小學女子壘球聯賽」與「二○二五年理事長盃壘球錦標賽」勝出，抱回「雙冠王」，其中前項賽事蟬聯四連霸。

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安坑國小男籃隊長古易恩說，比賽時靠籃板球、快攻和團隊默契，和隊員們合力拿下二座冠軍；永平國小女籃隊長林愷婕說，隊員間彼此信任，堅持到最後一刻，她也學到自律與帶隊的責任感；德音國小女壘隊長陳昱璇感謝教練與師長鼓勵，因為有大家的支持，球員們在場上無懼挑戰、拚盡全力。

市議員李宇翔昨總質詢時表示，台北市府有意爭取二○三八年亞運，並準備斥資七百億元建設新場館，詢問侯友宜是否要落實競選總統政見，爭取二○三八年亞運？侯友宜表示，將結合體育署與北部各縣市一同爭取。

新北市安坑國小男子籃球隊參加「2025全國小學籃球錦標賽」及「113學年度國民小學籃球聯賽」，分別榮獲冠軍。（記者賴筱桐攝）

新北市德音國小女子壘球隊參加「113學年度中小學女子壘球聯賽」及「2025年理事長盃壘球錦標賽」，分別摘下冠軍。（記者賴筱桐攝）

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