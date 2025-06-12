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    首頁　>　生活

    生生喝鮮乳、午餐免費 新北議員籲跟進

    2025/06/12 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕中央原欲推動「生生喝鮮乳」，因配套難度高而終止，台北市府自行續辦，新北市議員陳乃瑜昨日在市政總質詢呼籲新北跟進，並實施國中小免費營養午餐政策。新北市長侯友宜表示，財源可行才有辦法做，市府現已提供經濟弱勢學童「幸福晨飽」等措施。

    市府指須評估財源

    陳乃瑜說，台北市、台南市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣與屏東縣自籌經費，續辦生生喝鮮乳，提供學童每週一瓶鮮乳；此外，桃園市、宜蘭縣、新竹縣市、南投縣、彰化縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、連江縣已全面提供國中小免費營養午餐；新北市約有廿九萬名國中小學生，若比照台北市每週供應一瓶鮮乳，預算約二．九億元，若國中小午餐免費每年需卅五億元，僅占新北總預算一．五％。

    陳乃瑜表示，財政收支劃分法修正後，新北市可望年增三七四億元統籌分配稅款，市府過去四年歲入超收達二九六．三五億元，不是沒錢支應。

    侯友宜、教育局長張明文表示，「生生喝鮮乳」原本中央要做，後來又不做了，盼中央儘速將修正財劃法的統籌分配稅款撥下，若財源可行才有辦法做，新北市長期負債約九四○億元；目前針對弱勢學童，市府每日供應「幸福晨飽」等資源可以使用。

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