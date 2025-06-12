危老重建獎勵 三重、土城2社區招商

新北市三重區成功段社區申請危險建物「580專案計畫」。圖為完工模擬圖。（新北住都中心提供）

2025/06/12 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動危險建築物「五八○專案計畫」，其中三重區成功段及土城區清水段二處社區取得都更共識，即日起上網公告招商，這二案適用「防災都更二．○」方案，皆可以原建築容積的一．五倍重建，以提高廠商誘因，協助住戶早日脫離危險居住環境。

適用防災都更2.0 重建容積1.5倍

新北市住宅及都市更新中心執行長錢奕綱指出，「五八○專案計畫」針對轄內海砂屋、耐震不足或是去年○四○三震災受損的紅、黃單等建物，由社區自行整合都更意願五十％以上提出申請，住都中心、市府與「新北都更大聯盟」專業技術團隊進行方案評估，協助住戶了解規劃內容及自身權益，若後續有超過八十％住戶同意重建，住都中心啟動公辦都更招商作業，公開評選實施者。

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其中，三重成功段案面積約九七六坪，土地使用分區為住宅區，建蔽率五十％、容積率三○○％，近捷運三重站及三重行政園區，交通便利、生活機能良好；土城清水段案面積約一一五七坪，為第二種住宅區，建蔽率五十％、容積率二四○％，鄰近未來的捷運土城樹林線LG09站。

板橋富豪社區海砂屋 啟動重建

另外，都市更新處處長康佑寧指出，板橋區中山路二段的富豪社區，基地面積約一○四六坪，原為五層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾卅年，共有六十八戶，二○一九年鑑定為海砂屋，出現房屋傾斜、樓板剝落情形，危及居住安全，住戶積極整合申請都更重建，昨天舉行建物拆除祈福儀式，將新建地上三棟十五層至十九層、地下四層的住商混合大樓，總戶數二○六戶，此案符合「都更二箭」條件，基準容積從三○○％提升至三四五％，並回饋二三七坪做為日間照顧中心，預計二○二九年底完工。

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