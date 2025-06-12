捷運三鶯線年底完工 新北議員促全線設全罩隔音牆

首條新北市府捷運工程局自辦的中運量捷運「三峽鶯歌線」，預計在今年底完工，力拚明年上半年通車。（新北市捷運局提供）

2025/06/12 05:30

侯友宜、捷運局長︰明年第一季履勘 上半年可望通車

〔記者黃子暘／新北報導〕首條新北市府自辦的中運量捷運「三峽鶯歌線」預計今年底完工，力拚明年通車，市議員卓冠廷昨天在市議會質詢時詢問具體通車時間？並要求市府設全罩式隔音牆，一次到位。市長侯友宜表示，明年第一季進行履勘，通過後就可儘速通車，隔音牆將再請捷運局評估。捷運工程局則表示，完工後到通車前相關作業期程至少三個月，預計明年上半年可通車。

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侯友宜、捷運局長李政安說，三鶯線完工後需辦理初、履勘，依照過去經驗評估，需三個月時間，並報交通部核定後，擇期通車營運。

卓冠廷追問明年第一季是否有機會？捷運局表示，相關期程至少三個月以上，預計明年上半年有望通車。

卓冠廷︰未來經費更高 盼一次到位

卓冠廷指出，三鶯線從規劃到興建歷經近卅年，沿線居民承受捷運建設的必要之痛，包括交通與噪音；在地居民陸續反映，部分路段隔音牆只做單側，或只做直立罩，行車測試過程，輪軸摩擦聲響讓人不堪其擾。

卓冠廷指出，台中捷運綠線行經六線道的文心路，起初未設全罩式隔音牆，後因民怨全線補設，而三鶯線行經道路的路幅更窄，其實三鶯線設置全線全罩式隔音牆預估經費僅需一億多元，「未來做一定更貴」，希望市府一次做到位。

侯︰捷運局3個月內提評估報告

侯友宜、李政安表示，經費允許情況下一定做到好，捷運局將以三個月時間提出全線全罩式隔音牆的評估報告。

捷運局表示，全罩式隔音牆經評估設置於已開發住宅地區，其餘地區在橋梁結構體上方預留接頭，以便後續評估有需求時安裝，三鶯線第二次修正計畫交通部已於五月十六日函覆審查意見，修正後儘速再報中央審議，待修正計畫核定後，如有剩餘預算，可視需求增設。

周遭交通環境 卓促做好配套

卓冠廷也建議市府，配合三鶯線建設，周遭街廓交通環境應做好配套，滿足當地行人安全、停車需求，鶯桃路四段等處應做到電桿下地。

李政安、工務局長馮兆麟表示，會配合改善、建置周遭人行道，鶯桃路四段原就打算做人行道、電桿下地，不過會勘時民眾、里長有些看法，養護工程處、交通局研議先做標線型人行道因應，待凝聚共識後研究是否可建實體人行道。

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