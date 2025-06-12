1個月8次停電 台電允提升供電韌性

高雄市變電所裸露匯流排設備已進行全面汰換，改為室內氣封絕緣開關設備，包括梓官、鹽埕、鼓山、永安、大崗、大湖已完成，最後一處旗津變電所將於六月廿五日完工。（台電提供）

2025/06/12 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高市旗津區九日因變電所裸露匯流排設備老化損壞，造成近九千戶停電，全市累計一個月發生八次停電，市長陳其邁希望台電在電網韌性上，配合都市更新跟產業發展加快腳步汰換，台電回應將全面提升地下電纜檢測與饋線監控效率。

陳其邁指出，供電除電力要充足外，更重要是電網的韌性，旗津或其他老舊社區的配線、配電電壓等設備，必須加速同步汰換，使電網韌性能跟上都市更新與產業發展的腳步。

請繼續往下閱讀...

立委賴瑞隆前天邀請台電副總經理陳銘樹說明強化改善措施，陳銘樹表示，台電已實施高市變電所設施全面汰換，將變電所裸露匯流排設備改為室內氣封絕緣開關設備，最後一所旗津變電所，也將於六月廿五日完工，可加速布建饋線自動化，降低停電。

台電高雄區處表示，將提升巡視及地下電纜檢測等例行工作，並斥資十億元投入饋線資訊監控設備全面建置，努力在停電事故發生後縮短復電時間，今年也將添購一台價值約三百八十萬元的VLF TD電纜檢測儀器，以提升檢測精確度及效率，將努力提升高雄地區供電韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法