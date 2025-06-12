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    高雄千萬透天厝淪垃圾屋 被開142張罰單

    林姓婦人帶著女兒撿回收物囤積在自家透天厝，千萬房產淪為「垃圾屋」。 （民眾提供）

    林姓婦人帶著女兒撿回收物囤積在自家透天厝，千萬房產淪為「垃圾屋」。 （民眾提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕五十八歲林姓婦人長期帶著女兒從外面撿拾回收物，囤積自家透天厝，經年累月，垃圾幾乎堆積到天花板的高度，住家環境惡劣，附近鄰居不斷檢舉，環保局共開出一百四十二張罰單，累計罰金七十六萬餘元。由於林婦無力繳納，兒子同意幫媽媽分期代繳，但也無奈感嘆：「他一直清，媽媽和妹妹又一直撿，撿的速度比清還快」，不知何時才能終止。

    林姓婦人長期帶著女兒在外撿破爛，母女倆習慣把撿到的資源回收物帶回家囤放，但東西撿回來不清理也不賣，導致垃圾幾乎堆積到天花板的高度，住家環境極度髒亂惡劣。

    附近鄰居受不了林宅發出的惡臭，還有老鼠不斷出沒，多次向高市環保局檢舉，從二○二三年起，環保局陸續開出一百四十二張罰單，累計罰金七十六萬餘元，但林婦無力繳納，案件被送往執行署強制執行。

    執行官到林家查訪時，發現這間透天厝佔地約卅坪，市值破千萬，但如果把房子查封拍賣，雖可償還欠款，一家三人恐淪落街頭，經通知林婦兒子到案後，林婦兒子無奈，說自己平時做臨時工賺錢養媽媽和妹妹，生活相當清苦，但媽媽和妹妹都講不聽，一直從撿垃圾回家，他一直清，媽媽和妹妹一直撿，撿的速度比清還快，根本不知何時到頭。

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