買賣鯊魚劍 15宗教人士遭法辦

海巡署今年共查扣27支保育類海洋動物鋸鰩製的鯊魚劍。（記者洪定宏攝）

2025/06/12 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署今年在北、中、南等四都，共查扣卅七支保育類海洋動物鋸鰩製的鯊魚劍、鋸鰩牙齒八十六顆、兩支象牙，依違反野生動物保育法法辦十五名買賣者。

由於買賣者都是宗教工作人員，海委會主委管碧玲質疑，用殘害瀕危物種的方式祈福，「能得到神明的庇佑嗎？」

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海巡署今年查扣37支鯊魚劍

管碧玲昨天出席海巡署與海保署舉辦的破案記者會表示，鯊魚劍是用珍稀軟骨魚類製成，外觀看起來像工藝品，實則是海洋殺戮的遺骸，往往涉及國際走私，甚至一整條「黑色供應鏈」。

鯊魚劍因特殊形狀與象徵意涵，常被用於起乩儀式，且屬第一級保育類野生動物「鋸鰩」產製品，有市場價值，成為非法交易的目標，管碧玲強調「沒有買賣就沒有殺害」。

海保署指出，鋸鰩為軟骨魚類，不僅是台灣保育類野生動物，更被國際自然保育聯盟列為極危物種，屬於禁止國際貿易的物種；根據漁民口述，過去台灣周邊海域曾發現尖齒鋸鰩出沒，但近廿年已無野外目擊紀錄。

海巡署統計利用網路平台匿名兜售，以「法器」或「仿真」等隱晦名目規避查緝，今年三至五月在高雄、台南、台中、新北等地，共查獲鋸鰩製鯊魚劍卅七支、鋸鰩牙齒八十六顆、象牙二支。

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