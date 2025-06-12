高雄田町倉庫將聯開 部分規劃特色博物館

位於河西一路的田町倉庫，多年前曾租給鄧麗君紀念文物館使用。 （記者葛祐豪攝）

2025/06/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已有九十三年歷史的田町倉庫，是台灣唯一現存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，捷運局將與台鐵聯合開發，朝住宅與商業共存方式，也會保留部分倉庫，規劃為特色博物館，力拚明年上半年公告招商 。

日治時期 儲放石油的倉庫

位於鼓山區河西一路的田町倉庫共有四棟，緊鄰愛河，建於昭和七年（一九三二年），最初主要用於儲存石油；戰後由台鐵局接收，多年前曾對外出租，供愛河偶戲館、鄧麗君紀念文物館等租用，目前閒置中。

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捷運局、台鐵力拚明年招商

捷運局長吳嘉昌表示，目前規劃與台鐵聯合開發，朝住宅與商業共存方式，正進行都市計畫辦更，力拚明年上半年公告招商，初估民間投資金額達九十五億元。

捷運局強調，田町倉庫位於輕軌C18鼓山站東側，為了鼓山地區再發展，設定田町倉庫及周邊台鐵公司土地發展為「愛河之窗」；為兼顧開發及地方發展脈絡，聽取地方團體意見後，初步評估可透過畫設公園綠地及法定空地集中留設等方法，保留部分倉庫，並委由勞工局、文化局或公益團體，規劃為特色博物館。

文史團體指出， 田町倉庫是台灣唯一現存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，文化資產價值不言可喻，希望能妥善保留並整建活化，透過適度的增改建設計，與鄰近水泥廠、磚窯廠串連，成為工業城市的觀光特色。

打狗文史再興會社理事陳坤毅認為，保留下來的倉庫，建議搭配博物場館的營造，加上一些小型商業模式，可以成為吸引遊客造訪的博物館與觀光景點。

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