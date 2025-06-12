為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄田町倉庫將聯開 部分規劃特色博物館

    位於河西一路的田町倉庫，多年前曾租給鄧麗君紀念文物館使用。 （記者葛祐豪攝）

    位於河西一路的田町倉庫，多年前曾租給鄧麗君紀念文物館使用。 （記者葛祐豪攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕已有九十三年歷史的田町倉庫，是台灣唯一現存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，捷運局將與台鐵聯合開發，朝住宅與商業共存方式，也會保留部分倉庫，規劃為特色博物館，力拚明年上半年公告招商 。

    日治時期 儲放石油的倉庫

    位於鼓山區河西一路的田町倉庫共有四棟，緊鄰愛河，建於昭和七年（一九三二年），最初主要用於儲存石油；戰後由台鐵局接收，多年前曾對外出租，供愛河偶戲館、鄧麗君紀念文物館等租用，目前閒置中。

    捷運局、台鐵力拚明年招商

    捷運局長吳嘉昌表示，目前規劃與台鐵聯合開發，朝住宅與商業共存方式，正進行都市計畫辦更，力拚明年上半年公告招商，初估民間投資金額達九十五億元。

    捷運局強調，田町倉庫位於輕軌C18鼓山站東側，為了鼓山地區再發展，設定田町倉庫及周邊台鐵公司土地發展為「愛河之窗」；為兼顧開發及地方發展脈絡，聽取地方團體意見後，初步評估可透過畫設公園綠地及法定空地集中留設等方法，保留部分倉庫，並委由勞工局、文化局或公益團體，規劃為特色博物館。

    文史團體指出， 田町倉庫是台灣唯一現存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，文化資產價值不言可喻，希望能妥善保留並整建活化，透過適度的增改建設計，與鄰近水泥廠、磚窯廠串連，成為工業城市的觀光特色。

    打狗文史再興會社理事陳坤毅認為，保留下來的倉庫，建議搭配博物場館的營造，加上一些小型商業模式，可以成為吸引遊客造訪的博物館與觀光景點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播