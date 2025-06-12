高雄4大列管老舊大樓 陳其邁：加強安檢

鹽埕七賢大樓7樓前晚火警，逾30輛消防車、50人前往搶救，警消緊急疏散上百名住戶。（記者黃良傑攝）

2025/06/12 05:30

鹽埕七賢、左營果貿、苓雅諾貝爾及三民國城站前廣場大樓 設備更新

〔記者許麗娟、黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕高市鹽埕區七賢大樓前夜大火，火勢延燒四十多分鐘撲滅，共有六名居民送醫治療，幸無大礙，消防出動逾卅輛消防車、五十人搶救，警消緊急疏散上百名住戶，火警原因仍待調查釐清。

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七賢大樓前夜大火 6人送醫無大礙

七賢大樓因與四年前造成四十六死四十三傷的城中城大樓相距僅四百公尺，且是高雄列管的四棟公安老舊大樓之一，另三棟為左營區果貿大樓、苓雅區諾貝爾大樓，以及三民區高雄火車站旁的國城站前廣場大樓。

持續要求列管大樓三燈二器改善

陳其邁表示，市府對這四棟列管大樓持續做設備更新、改善和加強公安，尤其「三燈二器」包括急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器及滅火器等設備，市府會加強安檢頻率，以確保住戶安全。

市府將介入 要求管委會加快期程

陳其邁說，目前四棟列管大樓，國城站前廣場消防設備合格，其他三棟則持續要求改善中。由於七賢大樓是地上權集合式住宅，住戶多是弱勢，消防設備改善對他們來講是不小的負擔，他也指示市府介入，要求管委會必須盡速的加快改善期程，市府也會給予必要的協助。

七賢大樓高十六樓層，火舌自七樓竄出，延燒六樓，里長一度廣播要求大樓居民趕快疏散，包括六十八歲胡姓女住戶、四十六歲男居民、六十七歲婦人遭嗆傷送醫，大樓一名男子因長期需要氧氣，火災造成建築斷電，供氧設備失能後，緊急被送醫治療，另兩名住戶感到輕微不適，警消協助送醫檢查，共計六人送醫，意識清楚無大礙。

陳其邁也趕到火場了解，消防局指出，七賢大樓自二○一五年至今，全棟共六一一戶，地上十六層、地下二層建築物，一至四樓是商場、五至十六樓為住宅，取得使用執照滿四十年，每層多達五十三戶，因消防設備受市府裁罰三十六次、共九十六萬多元，最近一次是今年五月十九日因灑水、照明設備不合格被開罰五萬元，管委會正提申覆中。

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