台北東區4.5億土地遭盜賣 更六審判國賠5217萬

2025/06/12 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前大法官王澤鑑的伯父王諸齊卅四年前去世，其在北市東區名人巷內價值近四．五億元的三筆土地，遭詐騙集團以「超完美手法」盜賣，王諸齊六名子女訴請國賠，歷審五度判王家敗訴；高院更六審認定大安地政事務所有明顯過失，昨判應國賠王家五二一七萬多元，並按年息五％支付十多年利息。全案可上訴。

王家子女昨聆判後失望表示，「北市大安區有這麼便宜的土地嗎？」無法接受判決結果，將上訴最高法院。

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王諸齊於一九九二年去世，留下北市忠孝東路四段二一六巷（俗稱名人巷）的兩筆土地共二六○坪，及敦化南路一筆一五○坪土地。二○○三年，歹徒持王諸齊長子的偽造身分證等文件，申辦戶籍謄本，再辦理單獨繼承登記，騙過北市大安地政事務所等機關，再賣掉該批土地。土地現為「公共設施用地」供道路使用。

王家子女訴請大安地政事務所等機關應國賠土地價值四．四九億多元並加計利息。歷審共五度判決王家子女敗訴；但高院更二審認定，詐騙集團持有繼承登記等文件有瑕疵，大安地政事務所未向核發原來文件的戶政機關查證，違反土地法第六十八條規定，判賠四．四九億多元，加計利息約六．五億多元，更五審則判賠四九七○萬餘元加計利息。更六審以捐贈公共設施用地抵稅用途，被盜賣土地當時市價為五二一七萬多元，判賠五二一七萬多元及加計利息。

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