台北石牌自強市場污、廢水 本月完成納管

石牌自強市場共38戶的污、廢水，在6月全部納入公共污水下水道系統。（衛工處提供）

2025/06/12 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市打造北投區洲美農業區的五分港溪為河川生態廊道，但水質採樣發現上游的「自強市場」污、廢水為污染源之一；衛生下水道工程處為解決市場污、廢水，克服市場攤商營業時間與私地主無償提供土地給攤商占用，終於讓石牌自強市場共卅八戶的污、廢水在六月全部納入公共污水下水道系統，讓改善五分港溪水質向前邁一大步。

五分港溪為舊雙溪河道是台北盆地內少見植物自然生長的城市溪流，衛工處工務科長王凱民表示，為達成打造五分港溪為河川生態廊道的目標，由匯入五分港溪的主要雨水箱涵進行水質採樣，結果發現匯入五分港溪的承德路六段四四九巷上游「自強市場」污、廢水為主要污染源之一。

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王凱民說，先埋設公共污水管線至市場周邊，同步協調攤商配合污水接管。因自強市場白天是菜市場，晚上有小型美食夜市，吸引鄰近市民及老饕聚集，為配合市場營運特殊性，降低對攤商營業的影響，逐一協調利用每個攤商的非營業時間，加派工人及機具，在有限的時間內完成污水接管。

北區工務所主任林葳曄指出，大部分攤商一開始，擔心影響營業而拒絕，經過雙方不斷溝通，去年先完成十六戶接管，今年三月再進場施作十八戶時，原先無意願提供土地給攤商使用的私地主也同意無償提供土地給攤商使用，讓最後四戶也完成接管。

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