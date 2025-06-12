台北路邊即時汽車空位 明年全面智慧化

市長蔣萬安指示，在2026年全市路邊停車格位，要全面智慧化。（記者劉詠韻攝）

2025/06/12 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市停車大不易，除了停車位不足，如何快速地找到停車位也是一大考驗，台北市長蔣萬安在市政會議上指示交通局停車管理工程處，二○二六年完成路邊停車格位全面智慧化，提升路邊停車智慧化設施的穩定性及妥善率，讓市民可以快速找到停車位，節省等候的時間外，也能降低車輛繞行時產生的車流和廢氣。

全市5.8萬路邊車位 八成已智慧化

停管處十日在市政會議上提出「全市停車智慧化服務」專案報告，全市路邊收費汽車格共五萬八八六七格，已完成智慧化車格共四萬七六二六格，收費汽車格智慧化達八十．九％，非現金支付達七十％，並設有「北市好停車」動態顯示路邊格位，提供即時空位等。

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蔣萬安聽取報告後表示，發展並推廣綠運輸是政策目標，但因地狹人稠，停車問題也很受市民關心，除了有無停車位，如何快速找到停車位也是關鍵，指示停管處在二○二六年完成路邊格位全面智慧化，提升設施的穩定性及妥善率，節省民眾等候停車位的時間，也能降低車輛繞行找車位，所產生的車流和廢氣。

蔣要求研議APP 取代網頁介面

蔣萬安提到，報告中所提的「北市好停車」，他原以為是一個APP，後來發現是一個網頁，這對找車位的駕駛來說並不是友善的介面，指示交通局研議公私協力的方式與APP業者合作，由市府提供停車位與停車場資訊，提升APP的服務項目以及精準度，更能幫助到使用者。

蔣萬安舉例說，日本的導航APP為了方便外國遊客找到景點、餐廳或旅館，考慮到外國人不會使用日語輸入，會以輸入目的地的電話號碼後，在地圖上導航出位置及行車路徑；他認為，政府設置的網頁或APP流量本來就偏低，對於任何願意提供用路人資訊的民間業者，市府一律提供完整的如Open Data（開放資料），圖利所有的用路人、市民。

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