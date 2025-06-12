台北萬餘戶社宅 僅45戶配備冷氣

都發局表示，會將冷氣列為未來新建社宅設施，逐步落實於施工中與規劃中的社宅。（市住都中心提供）

2025/06/12 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市政府興建一．四萬餘戶社會住宅當中，僅有四十五戶配備冷氣，有不少議員要求將冷氣列為興建社宅的基本配備，市府表示，先前在五月抽籤完成的經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁一、二區共四處社宅，將試辦以租代買媒合，未來將冷氣列為新建設施，首先適用的將是明年完工的力行社宅，將於下半年進行變更設計。

入住得自購 租約到期還要自行帶走

台北市社宅興建過去標配已固定式家具為主，並未配備冷氣，已完工的一萬四五八八戶社宅，只有大龍峒社宅四十五戶設有冷氣。不少議員在質詢時都提出，夏季酷熱，冷氣已是維持基本生活與健康的必需品，市議員詹為元說，民眾好不容易抽中社宅，卻需要花錢另外購置家電，尤其冷氣、洗衣機等大型家電，價格較為昂貴，使用年限也長，未來租約到期後家電還要自行帶走，是不小的負擔。

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都市發展局指出，社宅家具的標配以固定式家具為主，因興建、維護社宅成本負擔重，基於冷氣設備採使用者付費原則，未列為標配；但考量極端高溫頻發、都市熱島效應加劇，已由台北市住都中心，針對五月招租抽籤完的經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁一、二區共四處社宅，媒合住戶以租代買。

住都中心將提供2方案 依房型月租制

住都中心指出，試辦冷（暖）氣租賃媒合服務，公開徵求到兩家廠商提供三年、六年的兩種方案。三年期採設備及安裝費用合併以月租金計算，價格依房型不同，一房型月租約一九○○元，二房型月租約二七○○至二八○○元，三房型月租約三七○○至三九○○元。六年期方案設備費用以月租方式計算，施工費採一次付清，設備月租金分別為一房型約一四八○元、二房型約一八八○元、三房型約二八八○元。

住都中心表示，方案已在五月廿九日公告，配合各社宅看屋日期，提供住戶諮詢與選用服務。其中，興隆A區在本月六、七日看屋日，現場已提供民眾諮詢服務，住戶完成選屋及社宅租約簽約程序後，即可申辦冷氣租賃服務。

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