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    黑冠麻鷺育雛 當心遭鳥糞襲擊

    桃園市政府行政園區發現黑冠麻鷺育雛，共育有三隻雛鳥。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府行政園區發現黑冠麻鷺育雛，共育有三隻雛鳥。（記者謝武雄攝）

    2025/06/12 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府行政園區的樹木，最近被發現有鳥類在育雛，桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，經確認為黑冠麻鷺，隨都市開發，黑冠麻鷺棲息地逐漸減少，有往都會區發展的趨勢，先決條件是環境沒有農藥，除了市府園區，八德區大湳森林公園也發現四個鳥巢，黑冠麻鷺雖然不像台灣藍鵲、大卷尾（烏秋）於育雛期會攻擊人，但鷺科鳥類會直接排糞，民眾行經鳥巢下要當心避免被鳥糞襲擊。

    黑冠麻鷺暱稱「大笨鳥」，是中型的鷺科鳥類，主要分布於東南亞、南亞及東亞南部，台灣的族群在近年成為常見的留鳥，另有部分族群會在中國華南、斯里蘭卡與海洋東南亞之間遷徙。

    劉義仁說，黑冠麻鷺為一夫一妻共同築巢，輪流孵卵、育雛，一窩產三到五枚卵，孵化期廿八到卅二天，幼鳥孵化至離巢需要卅二天，市府行政園區發現的黑冠麻鷺鳥巢，在桃園區公所跟市府綜合會議廳之間的道路大樹上，共育有三隻幼雛。

    劉義仁表示，鷺科鳥類在育雛期若感覺遭到外來威脅、甚至入侵，防禦手段之一是會直接排糞，因此鳥會在大湳森林公園的部分鳥巢，有將排糞地點圍起來。

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