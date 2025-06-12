為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迴龍分隊消防員黃翊真 車位防火裝置獲專利

    迴龍分隊員黃翊真研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利。（桃園市府提供）

    迴龍分隊員黃翊真研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利。（桃園市府提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局第一大隊迴龍分隊員黃翊真，讀碩士班期間結合消防實務與學術研究，研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，偵測到車輛異常升溫或起火時，啟動「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」等設備，能有效抑制燃燒連鎖反應，研發成果取得經濟部智慧財產局頒給「電動車位防火裝置專利證書」。

    近年隨著電動車數量增加，車主多將車輛停放地下室停車場希望能方便充電，黃翊真說，電動車鋰電池一旦發生過熱或起火，現有的消防應變恐因空間侷限、排煙困難、高熱傳導等挑戰，增加火勢擴大與搶救滅火等風險。

    黃翊真表示，「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，專利權期間今年三月十一日到二○三四年十二月十九日，裝置結合水霧覆蓋、電池冷卻降溫等固定式防火設備，可於偵測到車輛異常升溫、起火，就啟動車輛上方的「水霧覆蓋」，透過細水霧噴灑，覆蓋車體，來防止高溫、有毒煙氣擴散，且於車輛底部同步注水，讓鋰電池模組浸泡水中降溫，達到「電池冷卻降溫」效果，減少燃燒連鎖反應等。

    迴龍分隊長李安邦說，該裝置能於電動車充電意外時，大幅減少用水量，避免社區大面積水損，延緩火災週期爆發速度，以利民眾爭取應變時間，希望未來能廣泛應用，提升住宅大樓、商辦大樓、公共設施等地下停車場防護能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播