迴龍分隊消防員黃翊真 車位防火裝置獲專利

迴龍分隊員黃翊真研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，並取得專利。（桃園市府提供）

2025/06/12 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局第一大隊迴龍分隊員黃翊真，讀碩士班期間結合消防實務與學術研究，研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，偵測到車輛異常升溫或起火時，啟動「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」等設備，能有效抑制燃燒連鎖反應，研發成果取得經濟部智慧財產局頒給「電動車位防火裝置專利證書」。

近年隨著電動車數量增加，車主多將車輛停放地下室停車場希望能方便充電，黃翊真說，電動車鋰電池一旦發生過熱或起火，現有的消防應變恐因空間侷限、排煙困難、高熱傳導等挑戰，增加火勢擴大與搶救滅火等風險。

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黃翊真表示，「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，專利權期間今年三月十一日到二○三四年十二月十九日，裝置結合水霧覆蓋、電池冷卻降溫等固定式防火設備，可於偵測到車輛異常升溫、起火，就啟動車輛上方的「水霧覆蓋」，透過細水霧噴灑，覆蓋車體，來防止高溫、有毒煙氣擴散，且於車輛底部同步注水，讓鋰電池模組浸泡水中降溫，達到「電池冷卻降溫」效果，減少燃燒連鎖反應等。

迴龍分隊長李安邦說，該裝置能於電動車充電意外時，大幅減少用水量，避免社區大面積水損，延緩火災週期爆發速度，以利民眾爭取應變時間，希望未來能廣泛應用，提升住宅大樓、商辦大樓、公共設施等地下停車場防護能力。

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