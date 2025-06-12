《桃園》新冠疫苗 開設11場次假日接種站

2025/06/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應國內武漢肺炎（新冠、COVID-19）疫情升溫，衛生福利部疾病管制署宣布，昨起將調整新冠疫苗JN.1第二劑接種間隔，縮短為「至少兩個月（六十天）」，對此，桃園市政府衛生局表示，桃市即起至廿一日的兩個週休假期，開設十一場次假日接種站，方便民眾就近接種。

依疾管署統計，去年九月一日至今年六月七日，全國累計一一四○名新冠併發重症個案，其中二○七例死亡，而桃市確診一○五名，其中十七例死亡，疫情嚴峻。

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衛生局副局長余依靜說，新冠疫苗JN.1第二劑接種間隔原規定須六個月（一八○天），昨起彈性縮短為「至少兩個月（六十天）」，建議符合公費接種資格民眾儘速完成接種，以提升免疫保護力。

公費接種對象包括出生滿六個月以上、尚未接種JN.1疫苗的民眾接種第一劑；至於六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民及六個月以上免疫不全或免疫功能低下者，可以接種第二劑。

余依靜表示，去年十月一日至今年六月十日，全市COVID-19疫苗累計接種十九萬五六五二劑，庫存尚有一萬三千多劑，為擴大疫苗可近性，減輕醫療量能負擔，即起至廿一日連續兩週週休假期的十一場次假日接種站，十四日於桃園、蘆竹、龍潭、觀音、新屋、復興區，十五日於桃園、中壢、龜山、大園區，廿一日於楊梅區，推動「打疫苗，保健康」社區接種行動。

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