中壢老街溪河教中心 打造「無包裝無人商店」

老街溪河川教育中心無包裝無人商店，展售各式環保清潔用品。（記者黃政嘉攝）

2025/06/12 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕位於桃園市中壢區的老街溪河川教育中心，夏季特展「無包裝商店的永續之路」進行至八月十七日，同步打造「無包裝無人商店」，讓參觀者了解環保永續的概念時，也能體驗「需要多少買多少」的消費模式。

展覽推廣環保永續概念

無包裝商店概念起源於歐洲，店家以裸裝形式販售商品，鼓勵客人自備容器購物，商品類別以食品、清潔用品、洗沐用品、生活用品等四大類為主，秉持「用多少，買多少」理念，和台灣早期雜貨店的零買消費模式，有異曲同工之妙。

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老街溪河教中心無包裝無人商店展售環保清潔用品、健康五穀雜糧，前者如洗衣精、盤碗清潔劑、過碳酸鈉、小蘇打、天然菜瓜布、衣物皂，後者如白米、糙米、紅豆、綠豆、腰果、蔓越莓等，民眾須自備容器盛裝，依標價秤重，自行到投幣箱投幣，收入全數捐給台灣之心愛護動物協會。

體驗「需要多少買多少」

策展人劉佩玲表示，無包裝商店近年陸續在台灣出現，老街溪河教中心屬環境教育場域，藉由展覽推廣無包裝商店觀念與運作，中壢「一起野餐／環保外帶+」、「日日籽 」二間店家，店家褪去華麗包裝，回歸食物裸裝的本質，消費者帶著既有的瓶瓶罐罐來採購想要的分量，減少不必要的浪費和垃圾，現場也備有乾淨空瓶罐供自由取用，攜手為環境永續盡一份心力，守護美麗的地球家園。

劉佩玲說，台灣氣候潮濕，食物保存不易，容易變質壞掉，清潔類產品效期較長，特展販售品項與室內保存條件皆安全無虞，展覽期間販售物會視銷售狀況適時更換。

劉姓家庭主婦表示，清潔品、雜糧多少都需要採買，自己買早餐也會自備環保袋，認同無包裝商店的理念，不覺得自帶容器購物會很麻煩。

中壢區老街溪河川教育中心，夏季特展「無包裝商店的永續之路」，打造「無包裝無人商店」。（記者黃政嘉攝）

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