台東規模6.4地震 撼動全台

花蓮玉里鎮民眾衝出家門，發現電線桿在眼前歪斜。（民眾提供）

2025/06/12 05:30

〔記者林志怡、花孟璟、張聰秋、劉人瑋／綜合報導〕昨晚台東外海發生芮氏規模六．四地震，國家級警報大響，全台各縣市普遍有三級或以上震度，台東縣長濱最大震度達五弱。花蓮北從花蓮市、南到玉里都有四級震度，由於搖晃時間長，民眾嚇一大跳直呼：「這次搖好大！」

昨晚規模六．四地震，震央在台東外海，台東縣成功鎮、長濱鄉目前未傳出災情，公所幽默回應，在納骨塔內的「先人都很安穩」。

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玉里電桿歪斜 台鐵降速

翻過海岸山脈隔壁的花蓮玉里鎮民則直呼：「體感有五級！」由於地震時間長，玉里鎮洪姓民眾嚇得跑出家門，發現住家旁邊的電線桿竟然在他眼前「愈來愈歪斜」。

台鐵公司東區營運處指出，昨晚東幹線從台東太麻里到宜蘭按四級地震辦理，行駛區間第一班車降至時速四十公里以下行駛，第二班車後以時速六十公里以下行駛，各級列車均有延誤。

彰化縣昨晚震度四級，不過在地震發生前十分鐘，天空出現形狀特殊的雲層，形狀呈放射狀、有如火焰炸開，形似「火鳳凰」，有民眾拿手機拍下奇景，拍完不久地震就來了，引發熱議。

彰化天空在地震前出現「火鳳凰」奇景。 （民眾提供）

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