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    維吉尼亞軍校畢業 陸官劉峻豪返國報效

    陸軍官校劉峻豪今年從維吉尼亞軍校學成歸國。（校方提供）

    陸軍官校劉峻豪今年從維吉尼亞軍校學成歸國。（校方提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年有五名學生從美國軍校學成歸國，尤以維吉尼亞軍校劉峻豪堅持不妥協，克服語言不通、文化差異，通過嚴苛訓練，將以在美軍校所學，結合黃埔精神，為國軍注入新活力。

    陸軍官校長期與美國軍校交流，今年五名派訓美國軍校學生學成歸國，包括西點軍校杜宣臣、維吉尼亞軍校劉峻豪、北喬治亞軍校袁晨智、色岱爾軍校陳威翰、威爾猛軍校王偉丞，五人近期將授階任官，成為國軍基層幹部。

    維吉尼亞軍校劉峻豪表示，從陸軍官校赴美就讀維吉尼亞軍校，一路走來深刻體會黃埔精神「犧牲、團結、負責」不只是口號，而是軍人日常中具體實踐。

    劉峻豪指出，剛到美國維吉尼亞軍校，面對語言不通、文化差異與嚴苛訓練，他選擇堅持到底，不為個人舒適妥協，展現負責任的態度。

    他擔任幹部職務中，一起與同學經歷挑戰、磨合與成長，更加體認團結不只是同心協力，更是彼此信任、共赴目標的力量，從訓練場到任務執行，他學會以身作則、激勵團隊，真正落實負責的態度與行動。

    劉峻豪如今畢業返國，明白軍官不僅是命令執行者，更是精神傳遞者與改變推動者，將以在維吉尼亞軍校所學，結合陸軍黃埔精神，落實紀律、強化戰力，成為有行動力、有承擔力幹部，為國軍注入正面力量。

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