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    錄取台大碩士班被冒名放棄 考生報警

    台大碩士錄取生資格「被放棄」，向警方報案。（資料照）

    台大碩士錄取生資格「被放棄」，向警方報案。（資料照）

    2025/06/12 05:30

    〔記者周敏鴻、楊綿傑／綜合報導〕國立暨南大學陳姓畢業生三月下旬獲錄取台大碩士班，他上網完成報到後，四月中旬獲核為某實驗室研究生，本月初卻莫名被竄改為「放棄報到」，讓他可能丟了學籍，已報警維護升學權益。台大回應，過去未有類似事件，該生權益將參酌相關證據並開會討論再決定。

    台大：開會討論錄取資格

    該生向台大教務處了解，得知曾有人以十七秒鐘時間，輸入其證號及資料等執行「錄取取消」動作，認為學校恐有資安漏洞，應採取補救措施，後續也報警處理，盼揪出駭客恢復其學籍。

    警方單一窗口通報後，初步調查發現，有人設法取得陳生的網站帳號、密碼等資料，冒名登入網站後變更資料，致使他台大碩班報到狀況變為「放棄報到」；警方已掌握登入IP位置等線索，疑為暨南大學內特定人士所為，將持續追查涉案人士，其目的不明待查。

    台大教務長王泓仁表示，學生已經報案，校方會配合警方需求提供資料以便調查進行。針對學生權益保障，將盡快召開會議，確認是否維持該生錄取資格。台大歷年考試，除本案外從未發生類似情形，後續會釐清是否有被駭或資安問題。

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