利用鉀離子將果蠅腦放大6.4萬倍／中研院突破光學極限 有助病理研究

中研院應用科學研究中心研究員陳壁彰（右）與該院細胞與個體生物學研究所研究副技師林子暘合作，開發出超高解析度的光學成項技術，讓果蠅腦放大6萬4千倍，同時保有多色螢光標記優勢。 （記者吳柏軒攝）

2025/06/12 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會補助中研院應用科學研究中心研究員陳壁彰與團隊，開發出「聚丙烯酸鉀膨脹層光奈米顯微術」（KA-ExM），靠鉀離子將長寬高各約○．五毫米的果蠅大腦各放大四十倍，相當於體積放大六萬四千倍，呈現三維神經網絡樣貌，突破光學染色成像極限，可應用在生物影像乃至醫學病理切片，甚至可研究放大病毒結構，登上國際「自然通訊」期刊。

陳壁彰解釋，光學顯微鏡的成像解析度最小僅到二百奈米，再小須靠電子顯微鏡，但只剩平面黑白世界，且電子顯微鏡造價昂貴，基本破億元，光學成像則有「超解析螢光顯微技術」，可將細胞蛋白質等結構染色，但須突破解析度問題。

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五年前陳壁彰開始思索技術，他說，現行已能將細胞或薄層樣品，透過螢光蛋白染色，再用聚合物定位並「吸水」放大，但因材料使用納離子，導致放大後的樣本脆弱無法觸碰，他聯想到求學期間的化學知識，將鈉離子改成鉀離子，創「聚丙烯酸鉀」的高吸水性聚合物，成功讓放大的樣本仍保有立體結構，將○．五毫米果蠅大腦長寬高各放大四十倍，相當於體積放大六萬四千倍，再搭配「貝索層光顯微鏡」成像，快速呈現三維結構。

陳壁彰說，樣本放大後能辨識出神經細胞極微小的突觸與突觸囊泡，實驗室也投入小鼠大腦、胚胎等放大，並應用到其他器官組織，不排除將病理切片甚至新冠病毒放大，皆有助治療、疫苗等研發。

中研院細胞與個體生物學研究所研究副技師林子暘說，切片樣品的解析度放大，可看見更微小結構，對病理研究有很大幫助，如許多細胞的粒線體與癌症病理有關，但電子顯微鏡世界只有黑白成像，透過新技術的光學三維成像觀察，有機會找出各種疾病的原因。

中研院研究員陳壁彰團隊開發「聚丙烯酸鉀膨脹層光奈米顯微術」（KA-ExM），可將半毫米的果蠅腦放大6萬4千倍，使腦中神經突觸等結構在光學三維成像，相關應用有助各類科研發展。圖左白色為鼠腦影像，橘色為果蠅腦影像。（陳壁彰提供）

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