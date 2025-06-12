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    醫院醫師加班費 研議免稅／免稅範圍以每月總工時50%為上限 待跨部會討論

    健保署昨邀醫界與勞動部、財政部賦稅署等單位開會，針對醫師加班費適用免稅達成共識。（資料照）

    健保署昨邀醫界與勞動部、財政部賦稅署等單位開會，針對醫師加班費適用免稅達成共識。（資料照）

    2025/06/12 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕搶救醫師人力！國內醫療院所執業醫師逾七萬人，健保署昨邀醫界與勞動部、財政部賦稅署等單位開會，針對醫師加班費適用免稅達成共識，但免稅範圍以每月總工時五十％為上限，後續待跨部會討論細節，由賦稅署做最後認定，期望明年報稅時就可適用。

    由財政部賦稅署最後認定

    依所得稅法規定，員工為雇主目的執行職務而支領的加班費，不超過規定標準免稅額，超過部分則併入薪資所得課稅。健保署長石崇良表示，基本上，勞基法規定每月延長工時免稅上限為四十六小時，目前公立醫院除外，私立醫院員工多適用勞基法，僅主治醫師例外。

    石崇良指出，考量工作屬性與病人生命權益，主治醫師未納勞基法，但工時長、加班費無法免稅卻形成不公，因此開會研商，會中達成共識內容為醫界延長工時免稅範圍採時數為單位，以每月總工時五十％為上限，而住院醫師適用勞基法，但採議定工時每週八十小時，因此也納入適用；萬一發生突發災難事件，工時超過上限則報主管機關核定。

    此外，為防堵成為逃漏稅途徑，會要求醫事機構詳細記錄每人工時並保存，以作為查核依據。

    醫院須詳細記錄工時供查核

    石崇良指出，後續會再提供醫師延長工時樣態，如輪班制、值班、休息日出勤等給賦稅署，最後仍要由賦稅署認定，此規定要由衛福部以函釋方式通案處理，或修訂全民健保醫事服務機構特約及管理辦法，將再跨部會討論。

    台灣社區醫院協會理事長朱益宏苦嘆，醫院主治醫師不適用勞基法，與其他醫事人員不同，加班費在內的每筆收入都須納稅。

    台灣醫務管理學會理事長洪子仁說明，近年主治醫師大量流向診所，不合理的稅負制度正是原因之一。目前醫院主治醫師幾乎全數收入列為薪資所得，最高稅率可達四十％，反觀診所醫師可扣除營運成本後再課稅，存在稅負差異。

    洪子仁也指出，醫院主治醫師長年承擔夜間值班、創傷重大手術與急重難罕症照護，平均每週工時高達七十至一百小時，遠超過一般受薪階級職工，但加班費與薪資一併課稅，無法反映超時勞動的特殊性與貢獻，肯定政府新規劃提供加班費稅務減免，不僅是對醫師勞動價值的基本尊重，更是保障全民就醫權益。

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