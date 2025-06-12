六家、湖口高中 增設生醫、AI實驗班

新竹縣六家高中微課程師生造訪台大生醫醫院竹北院區「智慧醫療創新中心」。（新竹縣府提供）

2025/06/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一一四學年度新竹縣縣立六家高中將增設「生醫科學實驗班」，湖口高中則新設「人工智慧（AI）實驗班」，竹縣府與台灣大學等校攜手合作課程規劃及師資增能，實驗班籌備期間，兩校教師都已先在普通班開設微課程，帶領學生校外參訪台大的高科技廠房設施研究中心和智慧醫療創新中心，展現社區學校也能端出特色菜單。

教育局長楊郡慈表示，竹縣府已與台大、清大、台科大等校簽訂「高中課程專業發展計畫」合作備忘錄，實驗班籌備期間，鼓勵教師運用彈性學習時段開設微課程、試行新型態的課程內容。

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湖口高中八月將遷址至新校區，並增設普通科三班，實驗班成班前特為學生規劃「暑期AI培訓營」，營隊所學以及實作表現納入甄選條件；六家高中則自辦雙語國際實驗班和生醫科學實驗班筆試面試，並參酌學生「生涯發展計畫書」。招生甄選簡章已公告於教育局網站： https://reurl.cc/4LVAZK 。

新竹縣湖口高中微課程半導體原理與製造概論，參訪高科技廠房設施研究中心。（新竹縣府提供）

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