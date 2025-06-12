竹市愛心敬老卡 擬提高到800點

2025/06/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕繼新竹市議會民進黨團上週要求市府提高愛心敬老卡點數及讓行動不便者可代領後，黨團議員曾資程昨天市政總質詢提到，高虹安當初承諾提高廿％點數到七百廿點，但至今未編，欠長輩身障者的點數近三年，建議提高點數到一千兩百點。國民黨團昨也要求市府提高到一千點，市府社會處回應稱將規劃提高到八百點，並研擬親屬代購使用機制。

高虹安競選時就承諾增點 迄未編預算

曾資程表示，高虹安當初競選時稱要提高點數廿％到七百廿點，至今三年快過了，預算都還未編，他要求市府若要提高點數，應把欠長輩身障者三年的點數合併提高到一千兩百點，且應開放家人代領代購，才符合敬老愛心卡設立使用初衷。

請繼續往下閱讀...

國民黨團昨也開記者會稱愛心敬老卡的使用情形這兩年增加六倍以上，顯示政策推動獲肯定，黨團建議應將敬老愛心卡提高到一千點，以符合使用需求。且應開放行動不便者可由家人代領代購，才符合社福精神。

社會處表示，敬老卡及愛心卡使用效益大幅成長，今年預算編七千萬，截至五月底已執行超過四三四○萬元，使用需求攀升，因此，已研擬將敬老卡及愛心卡每月點數自現行六百點提升到八百點，將採納入預算方式編列規劃。針對多數議員提出可讓親屬代為使用敬老卡及愛心卡，協助行動不便或臥床長輩，市府也著手規劃相關機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法