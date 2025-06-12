單日登雪山 11點未抵三六九就應撤

2025/06/12 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪山主峰線是雪霸國家公園最熱門的登山路線，雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處）近三年來，年平均核准三萬一千五百四十七人核准攀登。不過，雪管處發現，部分單日往返雪山主峰線的山友登山行程時間點未妥善安排，因山區天候多變，建議中午十一點前未到達三六九山莊臨時營地者，應立即下撤返回登山口。

雪管處統計，近三年年平均三萬一千五百四十七人核准攀登雪山主峰線，是雪霸園區規劃八條路線中最熱門的登山路線，其中單日往返者二○二二年五千七百七十五人，二○二三年四千六百四十一人，去年為三千一百八十七人。

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雪管處表示，雖單日往返人數下降，但雪山主峰線來回里程約廿二公里，上下高度落差約三千五百公尺，單日往返約需十四小時對體能要求極大，且具午後山區濃霧影響路徑判斷與定位、下山摸黑潛在等風險。

雪管處舉例，今年雪季期間，有兩位山友於雪攀裝備未齊全且山區下雨情況，中午十一點三十分才抵達七卡山莊，經勸導後仍執意要前往雪山，但登頂雪山後下山時因天黑路況不清，通報請求救援，所幸經由雪管處志工前往救援，並協助平安安置於三六九臨時營地。

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