苗縣打造「貓貍丹參」 開發食補產品

丹參目前在苗栗栽種面積約三公頃。 （記者楊媛婷攝）

2025/06/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹參是活血化瘀、養心安神的中藥材之一，過去都是農民零星種植為主，農業部苗栗農業改良場和苗栗縣府合作，在當地推動契作，苑裡鎮農會更輔導產銷班以「貓貍丹參」為品牌，並將丹參製作為各種食補產品，讓更多人知道丹參的好。

過去丹參主要栽種在花東，面積約廿公頃，苗栗近年也推廣種植，並採契作模式。苗栗農改場場長呂秀英表示，丹參每年九月種植，隔年五月收成，雖有人參味，但屬唇形科，和屬於五加科的人參不同，丹參適合溫補。

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為了讓丹參適應當地風土環境，呂秀英表示，除篩選丹參種子品質，也讓農民提供種子讓育苗場育苗，節省一半以上的種苗費用，並且導入機械採收，節省三成人力，目前苗栗丹參種植面積大約三公頃，全數都有產銷履歷，採收後會再單株篩選種子，讓所栽培的丹參之丹參酮都高於○．一五％，符合台灣中藥藥典規定。

呂秀英表示，目前已開發許多丹參產品，除有鮮根可供溫補燉煮，也開發藥膳冷凍料理包、複方茶包等，丹參的營養元素丹參酮為脂溶性，燉煮湯頭後浮的紅油就是丹參酮，民眾可安心食用。

苗縣府農業處處長陳樹義表示，為讓苗栗生產的丹參有特色，取「苗栗」諧音名為「貓貍丹參」，未來還會再推出丹參酒等產品，丹參開花時為紫花，花季彷彿鋪上一層紫地毯，歡迎國人到苗栗賞丹參、品丹參。

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