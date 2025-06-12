頭份六合國小蓋新樓 31教室啟用

苗栗縣頭份市六合國小新校舍「六藝樓」落成，為地上5層建築，共31間教室，外觀結合社區水圳生態文化設計，展現繽紛色彩。 （記者彭健禮攝）

2025/06/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市六合國小後棟老舊校舍整建工程，總經費二．六億多元，昨天落成剪綵，新校舍「六藝樓」為地上五層建築，共卅一間教室，外觀結合社區水圳生態文化設計，展現繽紛色彩，提供學子更好的學習環境、紓解頭份市持續增加的就學人口。

耗資2.6億興建 校友捐設視聽中心

六合國小創校已七十年歷史，從二○一八年開始逐步更新危老校舍，新落成的後棟校舍工程由教育部補助一億四千一百八十四萬餘元、縣府自籌一億二千五百一十一萬元，共計二億六千多萬元整建。

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新建築為地上五層樓校舍，總樓地板面積約四千五百四十七平方公尺、約一千三百七十六坪，共卅一間教室及十一間廁所，一到四樓為普通教室，五樓為專科教室和階梯教室，昨天落成剪綵，並以「六藝揚才，傳承創新」為核心理念取名為「六藝樓」，呼應前棟「六合樓」之「川流不息，領航未來」意象，成為學子快樂學習、啟發潛能的場所。

師生總算結束8年組合屋生活

六合國小校長饒世妙表示，「六藝樓」啟用後，師生終於能夠結束八年組合屋生活，學校學生人數自他於二○一七年接任校長以來，從十四班如今加上特教班已達卅五班，未來校舍及教學資源的需求仍需要各界協助；整建工程期間，另獲教育部補助八百萬元進行周邊圍牆更新及新設華隆門，及校友協和慈善基金會董事長林光清、林光明兄弟也慷慨捐資二百萬元打造「協和視聽中心」，強化學校多媒體與資訊應用能力。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、副議長張淑芬、議員陳永賢、陳光軒、曾玟學、鄭聚然及頭份市代會主席温宜靜等人昨共同為六藝樓剪綵及視聽中心揭牌啟用，期許新校舍在滿足頭份地區人口成長與學童就學需求的同時，提供更充裕的教學資源與品質。

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