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    首頁　>　生活

    （台中）巡邏開單太少被檢討 基層警不滿

    2025/06/11 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕臉書社團「靠北police」近日有疑似基層員警PO文，上傳一張太平分局內部回報各派出所巡邏績效，分局長卻要求所長查明「為何每班告發件數偏低？」遭質疑是不滿員警開單太少，要求員警要多開單，爆料的基層員警諷「趕快去屠戮太平的百姓就對了」。

    太平分局︰僅了解狀況 非要求多開單

    這名爆料者上傳一張太平分局內部回報各派出所巡邏績效的LINE貼圖，上面可看到每二個小時一班的巡邏，取締件數都只有一件，最多二件，沈姓分局長因此在下面留言「查明為何每班告發件數偏低？」

    爆料者不滿表示，不開單直接給人調地，調地後又不開再給你調一次，質疑現在評估一個警察好壞是用開單來認定？

    台中市議員張玉嬿說，分局長嫌員警開單太少，難不成要求大家上路多「貢獻」一點？如果為了開單而開單，不但逼死基層員警，也讓民眾反感，強調交通執法的目的是導正行為而非懲罰，如此做法只會讓民眾反感，警民關係緊張，希望別再「衝業績」了！

    太平分局表示，因轄區交通事故增加，為保障居民交通安全、降低事故發生，要求同仁朝加強「重大交通違規」精準執法。此為當天回報每班巡邏績效，分局長發現開單件數偏低，請各單位了解是否因處理交通事故、為民服務等原因，導致該班開單件數偏低，只是要求了解狀況，並非檢討員警開單太少要求多開單。

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