（台中）台灣塔已易址 舊址鋼構模組未拆

市議員何文海質疑台灣塔原址的模組歷經三位市長竟還未拆。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/11 05:30

議員質疑胡志強市長時代的鐵圍籬仍在 市府︰將會勘處理

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣智慧營運塔已歷經三位市長，民進黨議員何文海昨天質疑，從前市長胡志強的台灣塔，林佳龍的台灣智慧營運中心，到盧秀燕上任後改成的台灣智慧營運塔（簡稱台灣塔），被移到旁邊的北屯創研段土地，現今在原址完全「被消失」，市府拖了六年，究竟要不要蓋？此外，原址目前還有台灣塔的鋼管結構模組，用圍籬圍著，既已回歸公園用地，該模組應好好處理。

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移北屯創研段興建 拚年底招商

市長盧秀燕表示，因為台灣塔歷經二位前市長，到她上任後便整合名稱為台灣智慧營運塔；經發局表示，該案將採設定地上權方式招商，委外招商顧問案已於今年三月二十日決標，目標年底公告招商。

何文海指出，台北一○一要來台中投資做百貨賣場，被稱做台中的一○一，但是真正「台中一○一」，是前市長胡志強時代在中央公園處（公一三九）計劃要興建的台灣塔，林佳龍的台灣智慧營運中心，盧秀燕的台灣智慧營運塔。

何文海指出，但現在台灣塔在原址完全「被消失」，已移到旁邊的經貿路以及大鵬路口的創研用地，面積三．一八公頃，建蔽率有五○％，容積率達六三○％，目前還在進行招商文件以及財務試算等作業，在盧秀燕只剩下一年七個月任期內，已不太可能動工。

議員︰原址應回歸公園用地使用

何文海更痛批，台灣塔預定地在胡志強任內的鐵圍籬目前依舊圍著，連胡志強的宣傳字樣都在，當初台灣塔預定地鋼管結構模組也在，批盧秀燕行政怠惰不理不管，既然台灣塔位置已遷移，市府應該把原址圍籬打掉，回到原來的公園用地，讓民眾使用，而且鋼管結構模組也要好好處理。

都發局長李正偉表示，台灣塔鋼管結構模組的處理問題，兩週內與建設局會勘，端視是否能融合公園再決定如何處理。

經發局表示，台灣智慧營運塔現今正研擬招商文件、進行市場分析及財務試算等前置作業，預計今年將該案估算權利金提送台中市區段徵收委員會審議，目標年底公告招商。

台灣塔原址的鋼管結構模組，都發局將在兩週內會勘商議處理。（市府提供）

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