環保餐具清洗中心完工 7月底招商

2025/06/11 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣環保局在美崙工業區設置的環保餐具清洗中心已完工，環保局預計七月取得綠建築標章，下個月邀集東大門夜市攤商、飯店、餐飲團膳業者舉行試運轉說明會。將採用民間促參法OT模式（營運Operate︱轉移Transfer），已完成可行性評估報告及先期規畫審查，七月底辦理招商。

環保局爭取花東基金六千七百多萬元，為東大門夜市攤商規劃的環保餐具清洗中心，接連爆發爭議，從最早的選址不當、改換到離夜市有段距離的四八高地花蓮市民心段土地，且因地點太偏僻需要闢聯外道路、及續接的室內裝修及機電設備、空調等，又追加二千八百萬元，總經費超過一億元，而清洗費用訂太高一度讓攤商不願用，後修正調降改包月制，總算將邁入試運轉階段。

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縣府表示，七月底前取得綠建築標章，並將進行工程案驗收，至於清洗設備已於四月完成安裝及測試，營運對象以東大門夜市攤商為主，也開放旅宿飯店、餐飲團膳等業者使用。

縣府指出，清洗中心依照促進民間參與公共建設法，由政府投資興建公共建設，再委由民間機構營運的OT模式，營運期滿，營運權再歸還政府。環保局二月十八日舉行公聽會，本月九日也完成促參法的可行性評估報告書及先期規劃報告書審查工作，待廠商提送報告書後，規劃七月底辦理政策公告及招商，同步辦理說明會。

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