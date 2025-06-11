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    首頁　>　生活

    AI人臉辨識 宜縣防不動產詐騙

    2025/06/11 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕不動產詐騙案愈來愈多，宜蘭縣府推動防詐四部曲，包括地籍異動即時通、AI人臉辨識及印鑑數位比對技術、高風險登記案件關懷提問機制，以及雙地政士等措施。

    縣府地政處表示，台灣詐騙手法五花八門，且詐騙標的已由傳統現金轉為不動產，宜縣也發生過「台版地面師」，詐團勾結地政士、仲介詐騙房產的真實案例。

    縣府地政處昨在縣務會議簡報，提出防詐四部曲；地政處長李先智說，地籍異動即時通，只要民眾申請後，凡是買賣、拍賣、贈與、信託、移轉、查封、假扣押、抵押權設定等，在辦理「收件」、「異動完成」時，系統會自動通知權利人，民眾若有疑義可立即查詢。

    宜縣也推出「AI人臉辨識及印鑑數位比對技術」，依土地登記規則申請登記時，登記義務人應親自到場，由登記機關核對身分，透過AI比對相對精確客觀，也能降低主觀辨識失真疑慮。

    另，縣府結合宜蘭縣地政士公會推動「雙地政士」機制，由買賣雙方各自委託地政士，雙方都能以專業角度在交易過程協助解決問題，提升雙方當事人財產交易安全。地政事務所審查人員在處理登記案件，也會提高警覺進行關懷提問，必要時將調閱檔案室存檔資料查對，若仍有疑義將請警方到場了解關心。

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