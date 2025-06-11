台灣景觀大獎 安農之心、員山水公園 獲優質獎

「安農之心-張公圍綠色旅遊驛站」，獲得台灣景觀大獎優質獎。（宜蘭縣府提供）

2025/06/11 05:30

偶在利澤故事巷小公園得到佳作 宜縣3景點展現城鄉新風貌

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府以「安農之心—張公圍綠色旅遊驛站」、「員山水公園—維管束漫生計畫」，獲得二○二四第十二屆台灣景觀大獎優質獎；五結鄉海岸創生環境營造計畫—偶在利澤故事巷小公園，則獲得佳作。代理縣長林茂盛昨在縣務會議，期許縣府團隊打造全新的宜蘭地景經驗，以「城鄉新地景，宜蘭好環境」為目標。

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台灣景觀大獎是由中華民國景觀學會舉辦，評審委員由景觀、建築、都市設計、生態專家、文化藝術等各領域國內外專家組成，表揚國內傑出景觀作品及及規劃設計營造團隊。去年，宜縣以三項作品獲得兩優質、一佳作的佳績。

張公圍綠色旅遊驛站 6.5千萬設置

縣府工商旅遊處表示，「安農之心—張公圍綠色旅遊驛站」的設置，主要是考量安農溪流域常有泛舟、騎自行車、健行為主要休閒活動，近年吸引許多外縣市遊客前來體驗生態旅遊與在地服務，為提升旅遊品質、強化地方特色，改善現有老舊遊憩設施，服務設施不足等問題，斥資六五一五萬元設置綠色旅遊驛站。

工旅處指出，驛站結合自行車租賃、泛舟報到、健行補給及假日農民市集等活動，強化安農溪多樣運動觀光遊憩及旅遊體驗的「陽光之河」，帶動及串聯周邊地區觀光發展，榮獲台灣景觀大獎「公園綠地公共開放空間類優質獎」。

推展員山水文化 兼具教育意涵

至於「員山水公園—維管束漫生計畫」，承辦的縣文化局表示，員山擁有豐富的水文化生活，水公園以水為主軸，使遊客透過農村體驗與環境教育，體驗水的美好，同時兼具教育意涵，擔負起員山鄉水文化體驗推展平台的重要場域，總經費七○五八萬元，榮獲「環境規劃類優質獎」。

另，縣府建設處承辦的「二○二一年宜蘭縣五結鄉海岸創生環境營造計畫—偶在利澤故事巷小公園」，則榮獲社區營造創生發展類佳作。

「員山水公園–維管束漫生計畫」，也獲得台灣景觀大獎優質獎。（宜蘭縣府提供）

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