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    基隆觀光預算引爭議 議員促檢討業務分工

    基隆市議會昨天進行追加預算二讀時，多位議員為文化觀光局經費引發激辯。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會昨天進行追加預算二讀時，多位議員為文化觀光局經費引發激辯。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天進行基隆市政府追加減預算審議二讀會，其中市府文化觀光局的產業盤整及輔導計畫一千六百萬預算，多位議員認為編列不當，應是產業發展處業務，引發激烈交鋒，最後預算通過，但要求市府檢討業務分工的適當性，並明列持反對意見的議員，仍有部分議員不滿意。

    基隆市議會昨天三讀完成市府追加預算案，歲出追加十二億九四四五萬餘元，一毛未刪。其中最大一筆是行政院補助公共設施復建、災害救助及緊急搶救經費四億一千多萬元，中山區衛生所拆除重建八千五百多萬元。

    昨天二讀審查提大會的文觀局「基隆街區文化暨觀光產業盤整及輔導計畫」追加一千六百萬預算，陳冠羽、張顥瀚和施偉政等多位議員認為該預算涉及產業的輔導，應改列產發處預算；但藍營議員俞叁發、韓世昱和鄭愷玲等人認為，基隆為郵輪母港，應整合發展觀光文化財；也有議員提議表決。

    基隆市長謝國樑表示，文化局轉換成文化觀光局時，就希望強化文化及觀光更加商業化，未來將透過跨局處機制，由文觀局及產發處共同協作。最後預算順利通過，但議員要求市府嚴正檢討該筆預算業務分工的適當性，並於議會定期會、臨時會詳細向議會報告執行成效，同時明列十一位反對該筆預算編列在文觀局的民進黨及無黨籍議員，以示負責。

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