為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    輝達恐被高雄「截胡」？北士科建案卡關 議員批新壽擺爛

    2025/06/11 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕輝達海外總部將落腳北投士林科技園區，讓台北市長蔣萬安春風滿面，但輝達屬意的T17、T18地上權在新光人壽手中，台北市議員游淑慧昨在市政總質詢質疑，依照新壽目前的進度，即便明天發建照並開始興建，要在二○二九年前蓋完及拿到建物使用執照有困難；建築管理工程處長虞積學也坦言「很拚」，蔣萬安僅重申跟輝達定期開會。游淑慧提醒被高雄「截胡」的可能，要求市府拿出最強硬的態度面對新壽。

    游淑慧表示，根據市府和新壽的合約，新壽須於設定地上權登記日的五年（至二○二七年二月十四日）內，拿到所有建物的使照，距現在僅一年八個月，最多展延二年至二○二九年。但新壽六月五日才完成變更設計都審，未來仍有許多程序要進行，即便明天就發給建照並開始興建，質疑如此龐大的量體如何能在三年八個月蓋完拿到使照？虞積學坦言「很拚」。

    游淑慧指出，輝達執行長黃仁勳上月宣布時，曾說「地主同意移轉租約」，如今看來並非如此。另外，高雄市長陳其邁先前被問到輝達海外總部落腳北市，是否心碎，還語帶玄機回應「有些事我不能說」，她擔憂輝達有可能被「截胡」，若成真將對北市府造成重大傷害，要求市府拿出最強硬的態度面對新壽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播