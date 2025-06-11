輝達恐被高雄「截胡」？北士科建案卡關 議員批新壽擺爛

2025/06/11 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達海外總部將落腳北投士林科技園區，讓台北市長蔣萬安春風滿面，但輝達屬意的T17、T18地上權在新光人壽手中，台北市議員游淑慧昨在市政總質詢質疑，依照新壽目前的進度，即便明天發建照並開始興建，要在二○二九年前蓋完及拿到建物使用執照有困難；建築管理工程處長虞積學也坦言「很拚」，蔣萬安僅重申跟輝達定期開會。游淑慧提醒被高雄「截胡」的可能，要求市府拿出最強硬的態度面對新壽。

游淑慧表示，根據市府和新壽的合約，新壽須於設定地上權登記日的五年（至二○二七年二月十四日）內，拿到所有建物的使照，距現在僅一年八個月，最多展延二年至二○二九年。但新壽六月五日才完成變更設計都審，未來仍有許多程序要進行，即便明天就發給建照並開始興建，質疑如此龐大的量體如何能在三年八個月蓋完拿到使照？虞積學坦言「很拚」。

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游淑慧指出，輝達執行長黃仁勳上月宣布時，曾說「地主同意移轉租約」，如今看來並非如此。另外，高雄市長陳其邁先前被問到輝達海外總部落腳北市，是否心碎，還語帶玄機回應「有些事我不能說」，她擔憂輝達有可能被「截胡」，若成真將對北市府造成重大傷害，要求市府拿出最強硬的態度面對新壽。

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