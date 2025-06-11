鞭炮丟垃圾車釀爆炸 北市報警追凶

消防隊清查發現垃圾中夾雜五、六枚高空煙火與四、五串鞭炮。（台北市消防局提供）

2025/06/11 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市環保局清潔隊日前在內湖區安康路巷口沿路收垃圾時，在按下垃圾車壓縮按鈕後，後車斗突然竄出濃密白煙，後來發現大量被丟棄的爆竹。環保局昨表示，有民眾在垃圾中夾帶高空煙火，雖未造成人員傷亡，但含爆裂物已違反廢棄物清理法、公共危險罪，已報警處理。環保局也提醒，高壓噴霧罐、鋰電池、滅火器、金紙餘燼或食用性粉狀物等五類物品，勿混入垃圾丟垃圾車，以免釀災。

車斗壓縮後 冒煙傳出爆炸聲

環保局內湖區隊長蔡仲益表示，垃圾車到點收垃圾，對後車斗進行第一次壓縮時已發現稍微有煙冒出，隨後駕駛就聽見疑似爆竹聲響，並在第一時間通報消防隊。所幸駕駛及清潔隊同仁依據經驗並未第一時間打開車斗，若當下打開，附近民眾恐遭到波及，直至鞭炮燒完後，再用兩支滅火器撲滅，約費時十至十五分鐘。

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高空煙火與鞭炮 夾雜垃圾中

蔡仲益說，消防隊趕抵時，現場火勢已經完全撲滅，但為安全起見仍倒出垃圾，再由消防隊協助確認、澆水確實熄火後，發現其中夾雜五、六枚高空煙火與四、五串鞭炮；由於第一時間未開啟車斗，符合標準作業流程，消防人員也肯定清潔隊的應變與處置得當。

鋰電池等5類物品 切勿丟入

蔡仲益續指，環保局的垃圾壓縮車、廚餘車與回收車等，每輛至少配有一支滅火器，另因清潔隊工作繁重，無法一一檢查垃圾包，呼籲民眾切勿將五類物品直接丟入垃圾車，第一類為高壓噴霧罐，如髮膠、芳香劑、噴漆、殺蟲劑及含腐蝕性液體的清潔瓶罐；第二類鋰電池及行動電源，應交由垃圾車尾側的電池回收桶回收；第三類滅火器、瓦斯筒，應循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家進行回收再利用；第四類為金紙或香灰餘燼；第五類為食用性粉狀物等易爆或危險物品不可混入垃圾，以免釀災。

北市環保局日前在內湖沿路收垃圾時，發生鞭炮丟入車斗引發爆炸及火警事件。（台北市消防局提供）

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