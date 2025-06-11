為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鞭炮丟垃圾車釀爆炸 北市報警追凶

    消防隊清查發現垃圾中夾雜五、六枚高空煙火與四、五串鞭炮。（台北市消防局提供）

    消防隊清查發現垃圾中夾雜五、六枚高空煙火與四、五串鞭炮。（台北市消防局提供）

    2025/06/11 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市環保局清潔隊日前在內湖區安康路巷口沿路收垃圾時，在按下垃圾車壓縮按鈕後，後車斗突然竄出濃密白煙，後來發現大量被丟棄的爆竹。環保局昨表示，有民眾在垃圾中夾帶高空煙火，雖未造成人員傷亡，但含爆裂物已違反廢棄物清理法、公共危險罪，已報警處理。環保局也提醒，高壓噴霧罐、鋰電池、滅火器、金紙餘燼或食用性粉狀物等五類物品，勿混入垃圾丟垃圾車，以免釀災。

    車斗壓縮後 冒煙傳出爆炸聲

    環保局內湖區隊長蔡仲益表示，垃圾車到點收垃圾，對後車斗進行第一次壓縮時已發現稍微有煙冒出，隨後駕駛就聽見疑似爆竹聲響，並在第一時間通報消防隊。所幸駕駛及清潔隊同仁依據經驗並未第一時間打開車斗，若當下打開，附近民眾恐遭到波及，直至鞭炮燒完後，再用兩支滅火器撲滅，約費時十至十五分鐘。

    高空煙火與鞭炮 夾雜垃圾中

    蔡仲益說，消防隊趕抵時，現場火勢已經完全撲滅，但為安全起見仍倒出垃圾，再由消防隊協助確認、澆水確實熄火後，發現其中夾雜五、六枚高空煙火與四、五串鞭炮；由於第一時間未開啟車斗，符合標準作業流程，消防人員也肯定清潔隊的應變與處置得當。

    鋰電池等5類物品 切勿丟入

    蔡仲益續指，環保局的垃圾壓縮車、廚餘車與回收車等，每輛至少配有一支滅火器，另因清潔隊工作繁重，無法一一檢查垃圾包，呼籲民眾切勿將五類物品直接丟入垃圾車，第一類為高壓噴霧罐，如髮膠、芳香劑、噴漆、殺蟲劑及含腐蝕性液體的清潔瓶罐；第二類鋰電池及行動電源，應交由垃圾車尾側的電池回收桶回收；第三類滅火器、瓦斯筒，應循逆向回收管道，將該物品交付原購買店家進行回收再利用；第四類為金紙或香灰餘燼；第五類為食用性粉狀物等易爆或危險物品不可混入垃圾，以免釀災。

    北市環保局日前在內湖沿路收垃圾時，發生鞭炮丟入車斗引發爆炸及火警事件。（台北市消防局提供）

    北市環保局日前在內湖沿路收垃圾時，發生鞭炮丟入車斗引發爆炸及火警事件。（台北市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播