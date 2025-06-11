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    人行道電桿、變電箱攔路 北市議員催移除

    台北市環河北路三段141號人行道變電箱改善後情況。（北市新工處提供）

    台北市環河北路三段141號人行道變電箱改善後情況。（北市新工處提供）

    2025/06/11 05:30

    8千支電桿立人行道 部分造成淨寬不足 蔣萬安︰請台電提移除計畫

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市許多人行道因台電電桿、變電箱阻礙，導致淨寬不足，北市議員游淑慧指出，全市有逾八千支電桿設立於人行道上，北市府調查約三分之一的卅公尺以上道路，查出有五六七處變電箱在人行道上，其中十七處造成淨寬不足；立在人行道的電桿有二一五處，其中四十處造成淨寬不足，變成「攔路虎」。台北市長蔣萬安表示，將優先盤點這些路段，請台電提出移除計畫。

    游淑慧︰行人被迫冒險走車道

    游淑慧昨天在市政總質詢時指出，一個安全的行人通行空間很重要，她出示民眾陳情影片指出，行人行走在窄巷中，卻因為騎樓堆放的雜物、台電的電桿、變電箱等，不得已只能放棄人行道，走到馬路上與車爭道。

    游淑慧批評，人行道本該是行人安全的庇護港，卻在這短短的路段中充滿雜物，旁邊還有小學，周邊家長推著小朋友只能走在車道上險象環生，近年拜託台電配合做電桿地下化及移位，但台電不積極配合，讓這些電桿、變電箱變成「攔路虎」。

    她表示，工務局新建工程處近幾年進行道路普查，清查約三分之一的卅公尺以上道路，查出五六七處變電箱置於人行道上，其中十七處造成人行道淨寬不足；電桿有二一五處，其中四十處造成人行道淨寬不足，還有約七成道路沒查完，數量只會更多。而她透過立委了解，發現台電有逾八千支電桿在人行道上，要求市府硬起來要求台電積極改善，至少給出改善計畫。

    新工處︰定期與所屬單位研議

    新工處表示，二○二三年啟動人行道普查，針對人行道淨寬不足，去年起邀集造成淨寬不足設施所屬單位，每二週召開檢討會議研議改善方式、尋找合適遷移地點、配套措施等內容，並由各權責單位訂定期程及編列預算辦理改善。

    新工處說，目前已完成路寬十二公尺以上人行道普查長度八○五公里，電箱一八三九處（六十四處致淨寬不足）、電桿一○二五處（一一二處致淨寬不足）；路寬未達十二公尺，預計今年普查完成，將持續辦理缺失檢討會議追蹤及列管台電公司改善情形。

    台北市議員游淑慧指出，北市許多電桿、變電箱設立於人行道上，影響通行。圖為環河北路三段141號改善前情況。（北市新工處提供）

    台北市議員游淑慧指出，北市許多電桿、變電箱設立於人行道上，影響通行。圖為環河北路三段141號改善前情況。（北市新工處提供）

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