YouBike香山增3站 竹市總計108站

新竹市府宣佈即日起新增香山區YouBike3站點，目前總站點達108站共1655輛。（記者洪美秀攝）

2025/06/11 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天宣佈新增啟用香山區YouBike三個站點，包括香山區鹽水圖書館、浸水公園以及頂福公園。代理市長邱臣遠表示，竹市YouBike原有一○五站，香山區十六站，昨天新增三站點後，竹市總站數達一○八站及一六五五輛公共自行車，將逐步以「點、線、面」方式串聯觀光景點，邀市民及遊客來體驗竹市山湖海觀光景點。

邱臣遠說，竹市YouBike原一○五站，其中香山區有十六站，昨新增三站後，竹市總數達一○八站，將搭配現有一六五五輛公共自行車，逐步以「點、線、面」方式串聯各大觀光景點。

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遊客可借YouBike騎遍「山湖海」行程，山是十八尖山、湖是青草湖、海則是十七公里海岸線，邀旅客來竹市體驗環保、低碳的城市自然魅力與生活節奏。

交通處表示，新增的三座站點都是香山市民日常前往的公共場所，具文化休閒功能與觀光價值；且鄰近住宅社區，可補強區域交通接駁需求。

香山區有南港賞鳥區、豎琴橋、那魯灣文化聚落、海山漁港、香山天后宮，以及香山濕地賞蟹步道等景點。期透過YouBike公共自行車系統，將散落的觀光據點完整串聯，讓旅客能以輕鬆、環保低碳方式探索香山之美。

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