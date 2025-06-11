後龍國中建操場卡關 苗縣府槓教部

2025/06/11 05:30

鍾東錦︰爭取經費無進展 體育署︰不符實際行政作業

〔記者張勳騰、林曉雲／綜合報導〕針對苗栗縣後龍國中徵收私有地及操場興建案，徵收土地所需經費二．三億，苗栗縣政府已編列且完成徵收，但向教育部體育署爭取經費興建操場，至今毫無進展；苗栗縣長鍾東錦昨在縣務會議中不滿中央作業流程曠日費時，怒批教育部很混，作法實在太離譜、太欺負人。教育部體育署反駁說，鍾東錦指責後龍國中操場徵收卡關在教育部，不符實際行政作業。

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後龍國中表示，校方利用操場進行校舍重建，並於二○一九年十月重建完成，原舊校舍拆除後將改建成操場。校方去年九月向教育部體署送操場興建計畫二千四百萬，三月再送修正計畫一千八百萬，但體育署希望分兩期來進行。

苗栗縣政府指出，針對後龍國中私有地徵收及操場興建案，徵收土地所需經費二．三億元，縣府早於前年度總預算辦理追加預算辦理；操場興建所需二千四百萬元經費，縣府爭取體育署補助卻遲無進展。

教育部體育署學校體育組科長王力恆說明，後龍國中係苗縣府所屬學校，應由苗縣府本於權責予以補助，惟受限各地方財政不一及特殊需求，中央在盤點整體財政狀況下，得視實際情形酌予補助。

王力恆表示，立委陳超明於今年四月十四日辦理後龍國中跑道案會勘，體育署在現場即說明，因苗栗縣政府同時申請籃球場，不符合體育署規定，體育署函請苗縣府應擇一案申請，後續苗栗縣府於五月十六日選擇申請跑道。

此外，王力恆說明，規劃環形跑道範圍內有一排樹木，會勘時已要求應先完成移樹前置作業，以免如經核定補助而無法執行工程，體育署昨日電洽苗栗縣政府教育處，教育處表達，移樹作業經費雖已由苗縣府補助卅萬元辦理招標作業，但預計最快七月底才可完成移樹。

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