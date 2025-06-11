雙和罷藍委掛看板 綠營民代協助

市議員張維倩協助雙和罷團，在中和區懸掛罷免藍委張智倫的大型看板。（記者翁聿煌攝）

2025/06/11 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕全台大罷免延燒，新北市共有六席國民黨立委罷免案進入第二階段連署書審查作業，市議員張維倩昨天協助雙和罷團在中和區懸掛罷免藍委張智倫的大型看板。張維倩說，罷團想要掛看板宣傳理念卻遭遇困境，很多屋主不願意出借牆面，因此她提供自己平常使用的牆面，希望號召更多民眾支持罷免、出來投票。

罷團宣傳理念 屋主不願出借牆面

張維倩雇用廠商在中和區國光街與景安街、和平路口的民宅牆面懸掛大罷免「倫刪立舒」、「罷免張智倫，就是下架傅崐萁」的紅色背底大型看板，以鮮明顏色吸引路人目光，呼籲民眾站出來支持第三階段罷免投票。

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另外，市議員戴瑋姍昨天質詢關心新北市六件罷免國民黨立委案，何時公告第二階段連署審查結果，市長侯友宜、民政局長林耀長說，六月十二日新北市選舉委員會將針對所有案件開會，再送交中央選舉委員會，由中選會廿日公布結果。

二階連署審查結果 中選會20日公布

戴瑋姍提到，有罷團指控被罷免的藍委羅明才疑似進入校園宣傳反罷免活動，是否合乎規定，市府是否比照大選查賄，她要求侯友宜簽署「行政中立承諾書」，承諾不查水表、上班時間不站台、不以市府行政資源協助反罷。

侯友宜回應，公開活動立委、議員都可參加，學校活動仍希望以教育為主，若違反公職人員選舉罷免法就依法辦理，目前未接獲相關資訊，民眾如持有證據，可檢舉交由警方或檢調偵辦，市府一定秉持行政中立、依法行政。

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