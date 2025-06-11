為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環狀線震損求償 新北捷運局：不聲請假扣押

    2025/06/11 05:30

    需提出擔保金、裁判費7億多元 律師團建議不可行

    〔記者黃子暘、羅國嘉、董冠怡／綜合報導〕捷運新北環狀線去年○四○三地震損壞，雙北市府對施工廠商中華工程求償修繕、營業損失共十九．廿七億元。新北市議員戴瑋姍昨質詢關切司法進度，市府是否考慮提出假扣押，以利勝訴後求償，市長侯友宜回應，律師團建議假扣押不可行，中工資本額有三百億元，若償還十九億元不是問題。

    戴瑋姍表示，中工日前因台北京華城案遭搜索，威京集團也傳出財務問題，中工雖發表重訊說明營運和財務正常，但她擔憂屆時市府勝訴恐求償無門。

    侯友宜指出，法庭將在八月七日召開第一次言詞辯論，若提告期間中工有意調解，雙北市府可接受，不一定走訴訟一途，中工不認同雙北第三方公正單位歸責的鑑定報告結果，市府尊重對方的意見表達，但不接受如此辯駁。

    若中工有意調解 不一定走訴訟

    捷運工程局局長李政安說，已扣下二億多元工程款，聲請假扣押估算需提出擔保金、裁判費七億多元，律師團建議不可行。

    侯友宜強調，尊重法律判斷，中工資本額有三百億元，也是受金融監督管理委員會監管的上市公司，且董事長不是沈慶京，償還十九億元不是問題。

    侯友宜：資本額300億 償還非問題

    台北市捷運工程局表示，相關法律行動雙北溝通順暢，不聲請假扣押一事，尊重新北市捷運局的決定。

    另外，捷運汐東線預計十二日試挖，汐止區新台五路、同興路將實施交通管制。民進黨籍新北市議員張錦豪昨質詢說，汐東線聯開案重點放在社后機廠，但周邊交通無法負荷，為何不把聯開案移至捷運汐科站？另一方面，若封路造成大塞車，有無緊急應變計畫？

    侯友宜回應，汐科站周邊是保護區，當初都市計畫通盤檢討考量坡度等問題被否決，將請城鄉發展局與內政部溝通。對於捷運施工造成塞車問題無法避免，除了調撥車道，將加派義交人員疏導交通，也會成立應變小組，隨時掌控狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播