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    三重「銀新未來城」長照園區 內政部通過

    三重「銀新未來城」預定地位在碧華國中舊址（紅框）。（新北市城鄉局提供）

    三重「銀新未來城」預定地位在碧華國中舊址（紅框）。（新北市城鄉局提供）

    2025/06/11 05:30

    預定地位於碧華國中舊址 規劃日照收托120人及200床以上住宿機構

    〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕台灣將邁入超高齡社會，新北市政府選定三重區碧華國中舊址推動「銀新未來城」，結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫療安養園區，案件昨天經內政部都市計畫委員會審議通過，市府將辦理再次公開展覽，衛生局預計今年底啟動BOT招商。

    將再次公展 年底啟動BOT招商

    衛生局指出，新北市至今年五月底，六十五歲以上人口數達七十八．四七萬人，佔全市總人口十九．三八％，二○一九年起推動「智慧醫療、運動營養、在地安養」策略，並以三重「銀新未來城」做為高齡友善城市的示範據點，盼落實在地安老、全齡友善生活。

    城鄉發展局局長黃國峰表示，「銀新未來城」落腳三重區碧華國中舊址，面積約二．八八公頃，因校舍結構被判定為高氯離子的危樓，已遷校至新址，現況部分土地闢設臨時停車場，其餘閒置，市府結合醫療、養老與居住功能，打造綜合型長照醫養園區。

    長輩住民65％以上 只租不售

    黃國峰說明，「銀新未來城」是為長者設計的「只租不售」居住空間，長者佔比將超過六十五％，規劃收托至少一二○人日間照顧中心及二百床以上住宿式長照機構，還有診所、運動設施、托育中心等，提供三百席停車位，並預留廿％面積為綠地開放空間，長者可享有日常生活的照護與醫療，還能參與社交活動。

    市議員顏蔚慈昨質詢指出，案件審議通過證明「中央沒有卡地方」，盼市府加速推動，至於BOT案除經營長照園區，也要優先考慮公益回饋，不能只追求商業利益。

    議員呼籲 優先考慮公益回饋

    市長侯友宜回應，此案已拖延太久，五年前送到內政部審議，其中二年沒有開會審查，未來公益設施會做到位，照顧好長輩。

    另外，顏蔚慈質疑三重果菜市場都市更新案延宕多年未見進展，市府原本現地重建的政策「一八○度大轉彎」，擬將批發市場遷至蘆洲銀河灣，過程缺乏溝通，導致地方發展停滯、市民權益受損，要求立即重啟說明會及公展程序。

    侯友宜表示，願意與地方持續協調，共同解決問題。

    三重「銀新未來城」預定地部分做臨時停車場，其餘長期閒置。（記者賴筱桐攝）

    三重「銀新未來城」預定地部分做臨時停車場，其餘長期閒置。（記者賴筱桐攝）

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