《桃園》客家戲曲劇團徵選 10團登台開放觀戲

2025/06/11 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕客家委員會今年度「客家戲曲劇團徵選活動」起跑，各團隊並將於本週五及週六於桃園市客家文化館演藝廳登台角逐參與巡演資格，為讓民眾有更多機會接觸到客家戲曲，徵選期間將免費開放欣賞各劇團表演，未來巡演也將結合地方村庄特色，歡迎民眾共襄盛舉觀戲、感受特殊文化氛圍。

徵選活動在桃園市客家文化館演藝廳舉辦，共有十組各具特色的客家劇團輪番登台，將選出前三名及佳作三名，獲獎者可於年底參加客庄「收冬戲」巡演，延續客家族群在歲末年終酬神、祈福、謝天的文化傳統。

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客委會主委古秀妃表示，傳統戲曲中包含說、唱，能展現紮實的客家語言之美，而透過結合劇情及音樂等，也讓客家藝術表演更具完整性，希望透過徵選活動全程免費開放觀賞，能讓更多人接觸及發現客家戲曲之美。而年底的「收冬戲」巡演，則進一步把客家傳統戲曲與在地村庄、廟宇特色結合做演繹，民眾將能感受到不同且多元的文化氛圍。

今年參與的劇團包括首日的遊戲團、松興戲劇團、德泰戲劇團、紫園戲劇坊、新樂園戲劇團；次日有金滿圓戲劇團、樂昇劇團、景勝戲劇團、呈泰客家戲劇團、紫玄居戲劇坊等。

今年徵選作品題材豐富、形式多元，不僅展現客家劇團的深厚功力，也可見客家戲曲在語言、表演與編導創作上的持續創新與世代傳承。

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