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    龍岡．好室社宅完工 150戶招租

    「龍岡．好室」社宅完工，即起至七月八日於「安居好室入口網」受理線上招租申請。（記者李容萍攝）

    「龍岡．好室」社宅完工，即起至七月八日於「安居好室入口網」受理線上招租申請。（記者李容萍攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕位於中壢區龍岡路三段與龍門街口的「龍岡．好室」社宅完工，基地由國防部提供土地（原為陸軍龍翔營區）、國家住宅及都市更新中心興建，分有A、B、C、D棟共四棟，為地上五層建物，共一百五十戶為套房、二房及三房型，其中，優先戶六十戶、一般戶九十戶，即起至七月八日於「安居好室入口網」受理線上招租申請。

    國家住都中心執行長柯茂榮表示，「龍岡．好室」社宅是該中心在桃園市首件招租的社宅，地理位置鄰近龍岡圓環、忠貞市場，距離中壢市區僅十五分鐘車程，其戶外平面停車空間設計完善，可停放汽車七十九輛、機車一五五輛，社區保留既有樹木，留設多處開放空間供鄰里使用，並將設置八十坪日照中心，預計可服務卅六位長者。有意願租屋民眾可洽現場實體服務據點，或可就近向NPO（非營利組織）團體的服務處諮詢。

    國家住都中心在桃園市還有桃園區「慈文安居」、中壢區「振興安居」、大溪區「太武安居」、楊梅區「埔心安居」、龜山區「樂善安居」、龍潭區「上林好室」、平鎮區「湧光安居」等社宅正興建中，預計二○二八年二月前陸續竣工；另有桃園區「日光安居」、「福安安居A」、中壢區「富台安居」、「龍安安居」、「過嶺安居」、「白鷺安居」、楊梅區「埔心安居B」、「埔心安居C」、「大平安居」，以及蘆竹區「大華安居A」、「大華安居B」等社宅已決標等待開工。

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